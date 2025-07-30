logo

BTC/USD

118519

ETH/USD

3819.47

USD/UAH

41.77

EUR/UAH

48.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Землетрясение на Камчатке разбудило самый высокий вулкан Евразии: в России началось мощное извержение
commentss НОВОСТИ Все новости

Землетрясение на Камчатке разбудило самый высокий вулкан Евразии: в России началось мощное извержение

На Камчатке проснулся вулкан Ключевская Сопка после землетрясения магнитудой 8,8.

30 июля 2025, 17:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Мощное землетрясение магнитудой 8,8 балла на Камчатке повлекло за собой активизацию вулкана Ключевская Сопка, одного из самых опасных стратовулканов Евразии. В последний раз вулкан Ключевская Сопка извергался два года назад.

Землетрясение на Камчатке разбудило самый высокий вулкан Евразии: в России началось мощное извержение

Извержение вулкана Ключевская Сопка. Фото из открытых источников

На российском полуострове Камчатка снова активизировался вулкан Ключевская Сопка, являющийся самым высоким действующим вулканом Евразии. Геофизическая служба Российской академии наук сообщила, что на его западном склоне зафиксирована горячая лава, взрывы и молнии, видные с десятков километров.

Извержение вулкана Ключевская Сопка началось после рекордного землетрясения в регионе. По данным сейсмологов, эпицентр подземного толчка магнитудой 8,8 балла находился в акватории Тихого океана вблизи Камчатки. Это было самое мощное землетрясение в регионе с 1952 года, которое повлекло за собой угрозу цунами для России, США и Японии.

В результате сейсмической активности вулкан начал интенсивно извергать пепел и лаву. Пепельный столб достиг высоты до 3 километров над уровнем моря, а облако пепла распространилось на 58 километров к востоку. Геофизики не исключают, что в ближайшее время могут произойти новые выбросы пепла на высоту до 8 км, что создает опасность для полетов авиации на малых высотах.

Вулкан Ключевская Сопка имеет высоту 4754 метра, а его последнее извержение наблюдалось в 2023 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мощное землетрясение на Камчатке повлекло за собой цунами, которое угрожает России, Японии и США.

Также "Комментарии" писали, что цунами от землетрясения на Камчатке может уничтожить дорогую недвижимость Голливуда. Имения Опры Уинфри, Ди Каприо и Энистон в зоне риска.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости