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Жалуется на НАТО: Песков пытается оправдывать провал РФ на фронте

Одно дело – это "киевский режим", а другое дело – это потенциал НАТО, это дополнительная нагрузка, пожаловался Песков

сегодня, 18:06
Автор:

Лиля Воробьева
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В Кремле из последних сил пытаются оправдать последние поражения РФ на фронте. Так на этот раз, спикер Путина Дмитрий Песков пожаловался на НАТО, якобы вмешательство Альянса в войну "существенно усложняет ситуацию". Такое заявление он сделал в эфире одного из главных пропагандистских каналов "Россия-1".

Жалуется на НАТО: Песков пытается оправдывать провал РФ на фронте

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Следовательно, в этом бессмысленном контексте РФ намекает, что и дальше будет продолжать мобилизацию в стране.

"НАТО де-факто уже влезла в "украинский конфликт". Но это никоим образом не влияет на наши все цели и намерения, то есть "операция" продолжается и она будет доведена до конца", — заявил Песков.

Представитель Путина уверяет, что потенциал России якобы позволяет продолжать войну и в этих условиях, ведь "помощь" НАТО Украине существенно усложняет ситуацию на фронте.

"Это требует, наверное, нашей такой внутренней экономической и другой мобилизации. Одно дело — "это киевский режим", а другое дело — это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка. Но наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях "операцию", — сказал спикер. главы Кремля.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что не так с мобилизацией в России . В Белгородской области мобилизованные граждане России открыли на полигоне стрельбу, убив, по разным данным, от 16 до 22 человек. Между тем, в вечернем обращении 15 октября президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз напомнил оккупантам, что те могут сохранить себе жизнь, сдавшись в плен ВСУ. Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж отмечает, что мобилизация в России происходит насильственно, под психологическим и физическим давлением. Людям вручают повестки на улицах, на работе, некоторых отлавливают даже у их домов. Причем, набор условных новобранцев четко ориентируется на участие в войне против Украины.



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