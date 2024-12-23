Жена Асада придумала, как бежать из России: появилась реакция Кремля

В Кремле категорически отрицают слухи о намерениях супруги сирийского диктатора Башара Асада, Асмы Асад, расстаться с мужем и вернуться в Великобританию, где она родилась. Как пишет The Telegraph, российские власти также отвергли информацию о том, что семейная пара находится под домашним арестом в Москве, а их активы заморожены.

Асма Асад (фото из открытых источников)

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти сообщения "не соответствуют действительности".

В то же время в Великобритании воздержались от прямого ответа на вопрос о том, будет ли Асми Асад разрешен въезд в страну, если она попытается это сделать. Лондон уже ввел строгие санкции против семьи Асадов и их режима. Асма Асад до сих пор имеет британское гражданство, однако министр иностранных дел Дэвид Ламми выразился резко: "Я хочу, чтобы было подтверждено, что она является лицом, подпадающим под санкции, и ей не рады в Великобритании. Я сделаю все, что в моих силах , чтобы гарантировать, что никто из этой семьи не найдет места в Великобритании", — заявил он в парламенте.

The Telegraph отмечает, что теоретически Асма Асад могла бы вернуться в Лондон вместе с детьми, однако для этого ей пришлось бы покинуть Башара Асада. Если она приедет вместе с мужем, тот рискует быть арестованным сразу же после прибытия.

Кроме того, сама Асма Асад может стать объектом уголовного преследования. В 2021 году лондонская полиция начала предварительное расследование ее возможной причастности к подстрекательству и содействию военным преступлениям, которые осуществлялись сирийским режимом во время гражданской войны, продолжающейся уже 13 лет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Жена Асада хочет бежать из Москвы . Супруга бывшего президента Сирии Башара Асада, Асма аль-Асад, обратилась в российский суд с просьбой разрешить ей уехать из Москвы. Она планирует переехать в Лондон и хочет расстаться с мужем. Об этом сообщает издание BILD со ссылкой на турецкие и арабские источники.

Асма аль-Асад, ранее бывшая первой леди Сирии, больше не хочет оставаться в России, куда супруги сбежали после потери контроля над Сирией. Она недовольна своей нынешней жизнью под наблюдением Кремля и стремится вернуться в Лондон, где она родилась и выросла. По информации источников, Асма после бегства из Сирии уже подала заявление в российский суд, чтобы получить разрешение на выезд из Москвы. В настоящее время ее просьба находится на рассмотрении. Асма имеет два гражданства – сирийское и британское, что упрощает возможный переезд в Великобританию.

