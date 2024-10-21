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Жена Навального ответила, готова ли побороться за пост президента РФ

Навальная допустила свое участие в выборах президента РФ, но только после ухода из Кремля Путина

сегодня, 12:10
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", вдова российского оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная в интервью ВВС заявила, что в случае возвращения в Россию пойдет на выборы кандидатом в президент РФ. При этом женщина признала, что пока в Кремле находится Владимир Путин, это невозможно.

Жена Навального ответила, готова ли побороться за пост президента РФ

Юлия Навальная. Фото из открытых источников

"Моя цель – приблизить и сделать возможными изменения в стране. Если я вернусь в Россию, я пойду на выборы кандидатом в президенты", – заявила Юлия Навальная.

По ее словам, но возвращение в Москву "к сожалению, невозможно", пока у власти находится правитель РФ Владимир Путин.

Она отметила, что не смогла приехать в свой родной город даже на похороны мужа, опасаясь ареста. Сейчас в России против нее возбуждено уголовное дело по обвинению в участии в экстремистской организации, под которой власти подразумевают основанный ее мужем Фонд борьбы с коррупцией.

Навальная признала, что она "не волшебник и не знает секрета", как немедленно добиться перемен в России.

"Если ты не можешь сделать что-то большое сразу, делай что-то маленькое каждый день, и чем больше людей будут так поступать, тем быстрее наступит время перемен", — сказала Навальная.

Читайте также на портале "Комментарии" — Юлия Навальная предложила Западу новую стратегию по России в ее международно признанных границах, подчеркнув, что РФ обязательно будет частью будущей Европы. Она также посоветовала европейцам различать Россию как государство и Владимира Путина, а также не поддерживать распространяющих ненависть к россиянам. Однако ее слова не имеют никакого значения, отметил в комментарии "24 каналу" советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В частности, он подчеркнул, что все заявления Навальной не оказывают никакого влияния на ситуацию в России. По его словам, такие лица, как Навальная, не способны к действиям, которые могли бы повлечь за собой революционные изменения в стране-агрессоре. Позиция европейских политиков, поддерживающих российских оппозиционеров для влияния на Россию, выглядит нелогичной.




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