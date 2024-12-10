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Женщина, которую целовал и занимал Путин, получила высокую награду в РФ (ФОТО)

Причина награждения шпионов Дульцовых пока неизвестна

сегодня, 17:40
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Автор:
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Лиля Воробьева

Российский диктатор Владимир Путин тайно наградил орденами "Мужества" супругов шпионов Артема и Анну Дульцевых, вернувшихся в Россию после обмена заключенными 1 августа 2024 года. Они работали на русскую разведку, выдавая себя за аргентинцев.

Женщина, которую целовал и занимал Путин, получила высокую награду в РФ (ФОТО)

Освобождение российских шпионов (фото из открытых источников)

О награждениях не сообщали официально, однако журналисты нашли информацию в журнале "Разведчик", официальном печатном органе Службы внешней разведки РФ. В декабрьском номере журнала опубликовано интервью с супругами, в котором упомянуто, что указом президента РФ они получили ордена "Мужества". Конкретная причина и дата награждения не указана, но на фото с 30 августа 2024 года видно, как председатель службы внешней разведки Сергей Нарышкин вручает Дульцевым другие медали в штаб-квартире ведомства в Ясенево.

1 августа Путин лично встретил в московском аэропорту Внуково граждан России , уволенных во время обмена заключенными. Среди них были Дульца с двумя детьми. Во время встречи Анна Дульцева разрыдалась, а Путин обнял ее, вручил цветы ей и дочери.

До ареста в Словении Анна и Артём работали под прикрытием в Любляне. Они пользовались поддельными именами: Артем представлялся Людвигом Гишем и руководил ИТ-компанией, а Анна – Марией Розой Майер Муньос и основала онлайн-галерею искусств. Пара передавала заказы из РФ, а также доставляла наличные российским агентам в странах НАТО и ЕС.

Деятельность Дульцева привлекла внимание разведки Словении, после чего их задержали и осудили за шпионаж. Обмен их на других заключенных стал важным событием для российской разведки, что подчеркивается личным вниманием Путина к семье шпионов.

Женщина, которую целовал и занимал Путин, получила высокую награду в РФ (ФОТО) - фото 2
Женщина, которую целовал и занимал Путин, получила высокую награду в РФ (ФОТО) - фото 3

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия создала в Европе сеть подготовленных боевиков и шпионов. Ряд западных СМИ опубликовал материал о том, что российские шпионы и агенты в западных странах существенно активизировались.



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Источник: https://www.dw.com/ru/putin-tajno-nagradil-ordenami-rossijskih-spionov-iz-slovenii/a-71011319
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