Жены российских вояк пожелали Путину сгореть в аду

Как передает портал "Комментарии", в России жены мобилизованных оккупантов, которые ранее призвали президента Владимира Путина самому отправиться на фронт и умереть, опубликовали новое обращение к главе государства в телеграмм-канале "Путь домой".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"У нашей участницы Марии погиб муж. Надеемся на то, что Владимир Владимирович и виновные в тысячах сломанных судеб, на Новый год не захлебнутся от крови наших ребят, которая заполнена до краев в их изящном бокале! Горите в аду", — заявили жены резервистов.

Комментарий размещен под видеообращением женщины, которая представляется Марией Ишковой из Санкт-Петербурга.

Женщина рассказывает, что ее мужа мобилизовали осенью 2022 года, а в августе его подразделение "как ВДВ, как штурмовиков" бросили на Запорожское направление, чтобы остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины, и в декабре он был ликвидирован. Женщина возмутилась, что таких, как ее муж – очень много погибших россиян, но почему-то никакого из их родных это не волнует, люди об этом не говорят публично, не спрашивают, зачем все это и для чего.

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