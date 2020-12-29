Жириновский назвал кандидатуры возможных преемников Путина

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Татьяна Веремеева
Лидер одной из партий в Государственной думе Российской Федерации Владимир
Жириновский, который на протяжении многих лет остается одним из самых скандальных
политиков в РФ, в эфире одного из российских телеканалов перечислил имена
людей, которые, по его мнению, могут прийти на замену действующему президенту Владимиру
Путину. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".
Владимир Жириновский
По словам Жириновского, наиболее вероятными кандидатами на пост президента России могут стать действующий премьер-министр страны Михаил Мишустин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, бывший премьер Дмитрий Медведев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Напомним, недавно Жириновский
сделал очередное заявление в адрес "закадычных врагов" России – США. По
мнению политика, такая страна как Америка уже близка к полному развалу, а через
15-20 лет от нее и вовсе останутся только отдельные штаты.
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