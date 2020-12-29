Жириновский назвал кандидатуры возможных преемников Путина

Лидер одной из партий в Государственной думе Российской Федерации Владимир Жириновский, который на протяжении многих лет остается одним из самых скандальных политиков в РФ, в эфире одного из российских телеканалов перечислил имена людей, которые, по его мнению, могут прийти на замену действующему президенту Владимиру Путину. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".



Владимир Жириновский

По словам Жириновского, наиболее вероятными кандидатами на пост президента России могут стать действующий премьер-министр страны Михаил Мишустин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, бывший премьер Дмитрий Медведев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.





Напомним, недавно Жириновский сделал очередное заявление в адрес "закадычных врагов" России – США. По мнению политика, такая страна как Америка уже близка к полному развалу, а через 15-20 лет от нее и вовсе останутся только отдельные штаты.

"Горбачев испугался, никаких звездных войн нет и никакой ракеты, более мощной, чем у нас, у Трампа (президент США Дональд Трамп, — ред.) нет, вообще ничего нет. Страна-барахолка, страна-черкизон, которой осталось жить максимум 15-20 лет и к моему 100-летию этого государства не будет. Это будет подарок мне, когда объявят, что исчезло, расформировано государство США, их больше нет", – отметил опальный лидер якобы либеральной партии.

Также Жириновский добавил, что США давно надо было "сворачивать", но раз этим никто не занялся, все произойдет само собой.

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