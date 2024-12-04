Жириновский в зоне «СВО»: на фронте нашли двойника одиозного политика

В зоне проведения так называемой "специальной военной операции" нашли двойника Владимира Жириновского, который до смерти возглавлял партию ЛДПР. По мнению россиян, на него очень похож актер Виктор Беломестнов. На фронте захватчик взял себе позывной "Помреж" и сейчас служит в батальоне "Скиф" в составе бригады "Терек".

Двойник Жириновского

По информации российских телеграм-каналов, двойник Жириновского стал штурмовиком и в настоящее время принимает участие в боях в Донецкой области.

"Ему уже вручили две награды — "Участник битвы за Бахмут" и "За взятие Бахмута", — сообщают российские каналы.

Сейчас "двойник" Жириновского принимает участие в сражениях в районе города Часов Яр.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что жительницы РФ стали чаще искать в интернете способы, как можно отправить своих мужей или бывших партнёров на войну в Украину. Количество запросов увеличилось более чем в 20 раз. По данным телеграм-канала "Привет, ты иноагент", который изучил статистику запросов в "Яндексе", в 2024 году россиянки стали чаще искать способы того, как можно отправить мужа или бывшего партнёра на войну против Украины. По информации телеграм-канала, если во второй половине 2023 года пользователи искали "как отправить мужа на СВО", как в РФ принято называть войну с Украиной, примерно 200 раз в месяц, то в 2024 году количество подобных запросов выросло более чем в 20 раз — до примерно пяти тысяч в месяц.

Авторы канала связали подобную тенденцию с увеличением региональных и федеральных выплат за заключение контракта с министерством обороны России. В этом году во всех регионах РФ хотя бы раз увеличивали размер выплат. В среднем единовременная региональная выплата стала больше в 5,3 раза и достигла без малого 900 тыс. рублей.



