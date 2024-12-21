Жителей Москвы и Подмосковья напугали взрывы в торговых центрах: что происходит в России

По России прокатилась волна взрывов пиротехнических средств в общественных местах. Взрывы раздавались в торговых центрах, отделениях почты и банков, сообщают российские СМИ.

Фото портал "Комментарии"

Подрывы происходили в Москве и Подмосковье, а также взрыв прогремел в отделении банка в Петербурге.

Так, женщина взорвала петарду в торговом центре "Форт" на востоке Москвы. По данным росСМИ, она это сделала по указанию неизвестных, которым ранее перевела 120 тыс. руб. После инцидента людей с ТЦ эвакуировали.

В Королеве мужчина поджег пиротехническое изделие внутри торгового центра "Гелиос". Посетителей ТЦ также были эвакуированы.

По данным СМИ, после совершенного тот же мужчина попытался поджечь петарду в местном отделе полиции — его задержали.

Кроме того, в подмосковных Химках неизвестный поджег фейерверк в отделении "Почты России".

Кроме того, взрыв произошел в отделении "Сбербанка" в Петербурге, пострадавших нет. Так сообщают российские СМИ со ссылкой на информацию главы администрации.

По данным СМИ, задержанная в Отрадном женщина оказалась пенсионеркой, сообщившей, что выполняла требования телефонных мошенников. Также объяснил свои действия и задержан в Королеве.

О мошенниках, заставляющих россиян совершать подобные действия, на этой неделе говорил российский руководитель Владимир Путин, утверждая, что за этим якобы стоит Украина, сообщает издание “Суспільне. Новини”.

Напомним, что в России накануне раздались взрывы. В Курской области, как писал портал "Комментарии", раздались массированные взрывы — враг сразу начал обвинять Украину, якобы ВСУ ударили по Рыльску.