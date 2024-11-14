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Жители Курщины обратились к Путину: о чем умоляют

Жители Курской области записали обращение к Путину

14 ноября 2024, 23:51
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Марьян Ощановский

Жители села Ольговка Курской области пожаловались российскому диктатору Владимиру Путину на трудности и призвали "завершить проклятую войну, унесшую множество невинных жизней".

Жители Курщины обратились к Путину: о чем умоляют

Жители Курской области обратились к Путину. Фото из открытых источников

"Мы три месяца как в аду, куда нам обращаться, где найти спасение. Мы хотим, чтобы наши дети видели мирное небо и не слышали сигнал "ракетная опасность". Разберитесь в этой ситуации и услышьте жителей приграничья. Не по своей воле мы все это терпим", — обратились беженцы из Курщины к Путину.

Как сообщают российские медиа, люди пожаловались, что стали бездомными из-за того, что их деревня была разрушена во время боевых действий. По их словам, на работу переселенцев принимают неохотно. Также беженцы сообщили, что некоторые их односельчане погибли или пропали без вести, поскольку эвакуация вовремя не была объявлена, не все успели уехать, а кто-то остался, потому что думал, что "это все на два-три дня".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может обрушить экономику РФ, считает политик и общественный деятель Олег Рыбачук. "Если Трамп захочет, а он захочет, то РФ очень быстро почувствует, что цены на нефть снизятся. Для РФ 50 долларов за баррель нефти – критично. Это может выбросить Россию с нефтяного рынка", — отметил Олег Рыбачук. По словам политика, если Трамп пойдет на соответствующий шаг, тогда экономика России рухнет очень быстро без ядерных угроз или эскалации войны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики 13 ноября смогли прорваться в город Купянск, сообщает украинский военный паблик Deep State. По информации Deep State, во второй половине дня две колонны российской техники выдвинулись из района Лимана Первого в Купянск, вошли в город и высадили десант, рассредоточившийся по домам в районе Сватовской улицы.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/27418
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