Жители в шоке: в России Ленина и Екатерину II нарядили в костюмы Деда Мороза и Снегурочки

В российском городе Ирбит Свердловской области местные власти решили принарядить памятники Ленину и Екатерине II в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.

Памятники в России

Жители в шоке от такого замысла, в соцсетях разразилась волна критики.

Администрация же говорит, что организаторы никого не хотели обидеть переодеванием памятников, целью было только создание новогоднего настроения. "Раздеть" назад обещают после праздников.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как пассажирский самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил идти на запасной аэродром. В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, где произошла авария около 8:30. Об этом пишет пропагандистское издание РИА Новости.

Место падения самолета в Казахстане На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Среди них 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана, еще трое – Киргизии. На данный момент известно о 28 выживших после катастрофы, девять из них в тяжелом состоянии. Обнаружены тела четырех погибших.

Разбившийся самолет летел из Баку и из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу, сообщает аэропорт Чечни. Причиной крушения самолета в Актау могло стать столкновение со стаей птиц, сообщили в авиакомпании. Самолет выполнял регулярные рейсы из Грозного в Баку. По данным Минтранса Казахстана, самолет принадлежит Azerbaijan Airlines .