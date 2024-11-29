Министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров, вероятно, живет двойной жизнью. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию сайта Telegraf.

Фото портал "Комментарии"

Официально министр женат на Марии Лавровой — у них есть общая дочь Екатерина. Однако есть в его жизни и другая женщина, которую называют "тайной женой" министра МИД РФ.

Давней любовницей Сергея Лаврова называют Светлану Полякову. Отмечается, что эта женщина оказывает большое влияние и часто сопровождает министра в его командировках за границу и на отдых.

По одним данным, она также работает в Министерстве иностранных дел России, а по другим — актриса и кинопродюсер. Как выяснили журналисты, у женщины есть элитная недвижимость в Москве, купила для своей дочери люксовую квартиру в Лондоне, имеет загородную жилую площадь и огромный автопарк.

Она часто появляется вместе с Лавровым на официальных мероприятиях, а также его встречах с Путиным. При этом она избегает камер репортеров и общественности.

Выяснилось, что Светлана Полякова часто сопровождает Сергея Лаврова в иностранных поездках, хотя официально не считается сотрудницей МИД. Кроме того, она летала с Лавровым в отпуск, где провела 11 дней на яхте с ним и другими родственниками и друзьями министра.









Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктор Владимир Путин решил, кто будет представлять интересы РФ на саммите Группы двадцати (G20) и Рио-де-Жанейро. Российскую делегацию на саммите возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров. Такое поручение дал глава Кремля.

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