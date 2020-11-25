kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.11.2020

BTC/USD

18988.34

ETH/USD

588.07

LTC/USD

86.83

НБУ 25.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия Журналисты разыскали третью дочь Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Журналисты разыскали третью дочь Путина

Семья Кривоногих владеет имуществом и активами на сумму около 7,76 млрд рублей. Кроме того, Светлана является совладелицей расположенного на севере Ленинградской области горнолыжного курорта

сегодня, 17:48
Автор:

Дмитрий Симоненко

Одно из российских интернет-изданий провело журналистское расследование личных отношений нынешнего президента России с некой жительницей Петербурга Светлане Кривоногих.

Журналисты разыскали третью дочь Путина

По словам представителей СМИ, известно, что женщина из обычной семьи закончила в 2000 году факультет международных экономических отношений одного из ВУЗов города. С этого момента финансовое положение семьи резко улучшилось. В то же время, по информации людей, приближенных к семье Кривоногих, именно после окончания Университета у Светланы Кривоногих завязались отношения с Владимиром Путиным, которые продлились 10 лет. В 2003 году у женщины родилась дочь Елизавета. По данным издания, девочка воспитывается под другой фамилией, в метрике в графе "Отец" стоит прочерк, но отчество указано – Владимировна.

Судя по снимкам, которые есть в наличии у издательства-автора публикации, девочка имеет огромное внешнее сходство с Владимиром Владимировичем. Догадки журналистов подтвердил профессор Хассан Угайл — директор центра визуального анализа университета Брэдфорда в Великобритании. Проведенный им компьютерный анализ показал, что сходство Путина и младшей Кривоногих составляет 70,44%.



Ранее "Комментарии" писали о том, что средства массовой информации подозревают, что Владимир Путин заболел коронавирусом. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ