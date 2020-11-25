Журналисты разыскали третью дочь Путина

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Дмитрий Симоненко
Одно из
российских интернет-изданий провело журналистское расследование личных отношений
нынешнего президента России с некой жительницей Петербурга Светлане Кривоногих.
По словам
представителей СМИ, известно, что женщина из обычной семьи закончила в 2000
году факультет международных экономических отношений одного из ВУЗов города. С
этого момента финансовое положение семьи резко улучшилось. В то же время, по
информации людей, приближенных к семье Кривоногих, именно после окончания
Университета у Светланы Кривоногих завязались отношения с Владимиром Путиным,
которые продлились 10 лет. В 2003 году у женщины родилась дочь Елизавета. По данным
издания, девочка воспитывается под другой фамилией, в метрике в графе "Отец"
стоит прочерк, но отчество указано – Владимировна.
Судя по снимкам, которые есть в наличии у издательства-автора публикации, девочка имеет огромное внешнее сходство с Владимиром Владимировичем. Догадки журналистов подтвердил профессор Хассан Угайл — директор центра визуального анализа университета Брэдфорда в Великобритании. Проведенный им компьютерный анализ показал, что сходство Путина и младшей Кривоногих составляет 70,44%.
Ранее "Комментарии" писали о том, что средства массовой информации подозревают, что Владимир Путин заболел коронавирусом.
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