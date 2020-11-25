Журналисты разыскали третью дочь Путина

Одно из российских интернет-изданий провело журналистское расследование личных отношений нынешнего президента России с некой жительницей Петербурга Светлане Кривоногих.

По словам представителей СМИ, известно, что женщина из обычной семьи закончила в 2000 году факультет международных экономических отношений одного из ВУЗов города. С этого момента финансовое положение семьи резко улучшилось. В то же время, по информации людей, приближенных к семье Кривоногих, именно после окончания Университета у Светланы Кривоногих завязались отношения с Владимиром Путиным, которые продлились 10 лет. В 2003 году у женщины родилась дочь Елизавета. По данным издания, девочка воспитывается под другой фамилией, в метрике в графе "Отец" стоит прочерк, но отчество указано – Владимировна.

Судя по снимкам, которые есть в наличии у издательства-автора публикации, девочка имеет огромное внешнее сходство с Владимиром Владимировичем. Догадки журналистов подтвердил профессор Хассан Угайл — директор центра визуального анализа университета Брэдфорда в Великобритании. Проведенный им компьютерный анализ показал, что сходство Путина и младшей Кривоногих составляет 70,44%.









Ранее "Комментарии" писали о том, что средства массовой информации подозревают, что Владимир Путин заболел коронавирусом.

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