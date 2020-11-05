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Главная Новости Мир Россия Жуткая авария в центре Москвы: автомобиль на большой скорости влетел в остановку
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Жуткая авария в центре Москвы: автомобиль на большой скорости влетел в остановку

По предварительным данным, трое людей пострадало

сегодня, 13:16
Автор:

Владимир Лавский

В Москве автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает издание "Известия". 

Жуткая авария в центре Москвы: автомобиль на большой скорости влетел в остановку

Инцидент произошел на Садовой-Триумфальной улице, д.16, стр.1. По предварительной информации, пострадали три человека. По данным РЕН ТВ, травмы получили двое пешеходов и один пассажир автомобиля, среди пострадавших — 10-летний ребенок.

В дептрансе предупредили, что движение на месте аварии ограничено по одной полосе, и посоветовали объезжать участок. На месте работают оперативные службы. Детали происшествия уточняются.

Как ранее сообщали "Комментарии", стала известна история одной из погибших на Крещатике. 

Алле Сороке 30 лет исполнилось 22 сентября. Жила она вместе с родителями, своей семьи у девушки не было. Подруга девушки Лиана Протасевич поделилась своими воспоминаниями о погибшей. 

"В день гибели Алла поехала в Киев, чтобы сходить в один из столичных храмов. Около 14 часов она вышла из храма, позвонила мне и рассказала, как все хорошо, была очень довольна. Сейчас сложно поверить, что ее больше нет с нами. Пару последних дней мы не выделись, потому что она работала на выборах. Она была всем для родителей, других детей у них не было. Похоронили ее в свадебном платье, замуж она так и не вышла", — рассказывает подруга. 


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Источник: https://iz.ru/1083067/2020-11-05/v-moskve-mashina-vrezalas-v-avtobusnuiu-ostanovku
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