Жуткая авария в центре Москвы: автомобиль на большой скорости влетел в остановку

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Владимир Лавский
В Москве автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает издание "Известия".
Инцидент произошел на Садовой-Триумфальной улице, д.16, стр.1. По предварительной информации, пострадали три человека. По данным РЕН ТВ, травмы получили двое пешеходов и один пассажир автомобиля, среди пострадавших — 10-летний ребенок.
В дептрансе предупредили, что движение на месте аварии ограничено по одной полосе, и посоветовали объезжать участок. На месте работают оперативные службы. Детали происшествия уточняются.
Как ранее сообщали "Комментарии", стала известна история одной из погибших на Крещатике.
Алле Сороке 30 лет исполнилось 22 сентября. Жила она вместе с родителями, своей семьи у девушки не было. Подруга девушки Лиана Протасевич поделилась своими воспоминаниями о погибшей.
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