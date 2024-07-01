Зима может быть холодной не только у нас: что происходит в Белгородской области

Сегодня в Белгородской области России полдня, ориентировочно до 14.00, были проблемы с электричеством (отсутствовало у примерно 240 тыс. человек в Белгороде, Старом Осколе и нескольких районах). Также энергетические неприятности затронули четыре района Воронежской области, были отключения в Курске, рассказывает политолог Алексей Копытько.

Нет света

По его словам, за всё это жители приграничных регионов РФ должны благодарить своих вождей и говорящие головы с российских федеральных каналов.

"Согласно российской логике, в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской и Ростовской областях все объекты – военные. Это многократно провозглашалось из телевизора. Равно как и в приграничных регионах Беларуси. Там в принципе нет ничего гражданского, раз поблизости война. Это у нас есть деление на гражданских и военных, мирное население и комбатантов. В России всё проще. Ибо, как вещают путинские трубадуры, по дорогам ездят танки, осуществляется снабжение войск, электричество питает военные заводы, солдаты едят хлеб и конфетки, а население является опорой армии. Россияне утверждают – это военные цели, и призывают всё разбомбить, даже мирные города", — говорит эксперт.

Поэтому, по словам Копытько, что бы и по каким причинам ни происходило с любыми объектами в зоне 200 км от границы Украины во время войны – это всё заведомо оправдано российскими официальными лицами и придворными говорунами.

"Если вдруг что-то случается, какие-то хлопки, гул, искрение и т.д. – так должно быть, российская сторона именно этого и хотела. Причём доказано, что наибольший урон российскому населению наносит российская авиация, ПВО и артиллерия. Единственное, что может спасти россиян – это 200-км демилитаризованная зона от границы Украины. Это неизбежно, если российская власть продолжит варварские атаки гражданских объектов в Украине", — заявил Копытько и добавил, что зима может быть тёмной и холодной не только у нас.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ОП разнесли все "мирные" инициативы Путина.



