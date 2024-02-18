Звезду из США ограбил российский милиционер

Бывший американский теннисист Энди Роддик рассказал о случае произошедшем с ним в России. По словам звезды из США, его ограбил российский милиционер и пригрозил ему тюрьмой. Энди Роддик отметил, что после этого он больше никогда не приезжал в Россию.



Американская звезда тенниса Энди Роддик об ограблении в России. Фото из открытых источников

Американский теннисист отреагировал на интервью Путина Такеру Карлсону и похвалы журналиста жизнью и ценами в России. Роддик вспомнил соревнования в России и рассказал о встрече с российским милиционером.

"Меня ограбил милиционер на улице в России в 2006 году, когда мы были там на Кубке Дэвиса. Подошел и сказал, сколько у тебя наличных денег? Я сказал, что 300 долларов… он просто сказал: отдай это мне или сядешь в тюрьму" , – написал Энди Роддик в социальной сети X.

По словам Роддика, он отдал деньги российскому милиционеру, который после этого отстал от американца и ушел. Дальше бывший теннисист добавил, что больше не ездил в Россию. Также Роддик отреагировал на комментарии, которые спросили, почему теннисист рассказал об этом случае только сейчас.

"Тогда я просто хотел сыграть и выйти невредимым. Не хотел поднимать шумиху, вдруг это был просто один плохой милиционер. Но теперь, оглядываясь назад, я лучше понимаю все обстоятельства", — ответил американец намекая на смерть Навального.

Бывшая первая ракетка мира Энди Роддик рассказал, как его ограбил милиционер в России

Напомним, что Роддик не впервые критически отзывается о России. В 2022 году американский теннисист отреагировал на слова президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, который критиковал украинскую теннисистку Элину Светолину, призвавшую запретить выступать российским теннисистам, не выступающим против войны в Украине. Кроме того, Тарапищев заявил, что Свитолина "никто".

Роддик ответил, что сначала Тарпищев должен объяснить термин "никто", а затем посмотреть в зеркало. Роддик добавил, что Тарпищев, как теннисист не выиграл ни одного международного соревнования, а самое высокое место в рейтинге теннисистов было 164, тогда как Элина Свитолина имела в то время 16 побед на турнирах, а также в 2017 году занимала третье место в рейтинге WTA.

Роддик завершил карьеру в одиночном разряде в 2012 году, а в парном – в 2015 году. В 2003 году он являлся первой ракеткой мира.

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