Звонок Трампа Путину: какое решение планируют обсудить политики

У Кремлевского диктатора Владимира Путина есть два пути действий, связанных с объявлением перемирия или встречей в Стамбуле, считает политолог Игорь Рейтерович.

Путин и Трамп

По его словам, уже в четверг, 15 мая, с самого утра Россия может объявить перемирие и присоединится к 30-дневному прекращению огня. После этого, прогнозирует эксперт, Кремль отправит в Турцию делегацию более низкого уровня.

Если переговоры будут на уровне низших делегаций, президенту Владимиру Зеленскому никоим образом не стоит участвовать в них, считает политолог. Он добавил, что встреча с неким Сергеем Лавровым не нужна – это не уровень президента страны.

Кроме того, добавил Рейтерович, есть еще один возможный сценарий, согласно которому Путин 15 мая полетит в Турцию.

"Были слухи, что сегодня Трамп может позвонить по телефону Путину, или наоборот, и обсудить этот вопрос. Если Путин все-таки прилетит в Стамбул, туда прибудет и Трамп. После этого могут быть встречи в формате: Трамп-Путин, Трамп-Зеленский, Зеленский-Путин", – говорит политолог.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день единственная перспектива, которую могут дать возможные консультации или переговоры, состоит в том, что если они начнутся, у России будет меньше аргументов, чтобы не присоединяться к 30-дневному перемирию.

Если представители Кремля уже сели за стол переговоров и будто бы признали Украину субъектом, тогда логично будет прекратить активную фазу боевых действий и о чем-то разговаривать, добавил он.

"В общем, на переговорах Россия будет пытаться продвинуть свой нарратив, чтобы переговоры продолжались параллельно с боевыми действиями, как было в 2022 году. Но Украина, Европа и, кажется, тот же Трамп, хотят сначала установить перемирие, а уже потом проводить переговоры", – подчеркнул Рейтерович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин улетит в Стамбул только если туда прибудет Трамп. Вместе они попытаются организовать ловушку Зеленскому.



