Министерство иностранных дел Румынии прокомментировало заявление кандидата президенты Румынии Кэлина Джорджеску, выразивший территориальные претензии к Украине. В румынском МИД подчеркнули, что их позиция относительно Украины четкая и основывается на международном праве.

Кэлин Джорджеску

МИД Румынии после заявлений Кэлина Джорджеску на платформе X официально ответил, имеет ли Бухарест территориальные претензии к Украине.

"МИД Румынии решительно подтверждает непоколебимую позицию в поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ. Эта позиция четкая и основывается на международном праве, национальных интересах и долгосрочной внешней политике, основанной на ценностях", — сообщили в заявлении.

Напомним, Кэлин Джорджеску высказал территориальные претензии Румынии на часть Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Одесской областей. Кроме того, румынский депутат назвал Украину "вымышленным государством" и заявил, что ее "неизбежное" будущее быть разделено между Польшей, Венгрией, Румынией и Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление Кэлина Джорджеску. В МИДе осудили слова румынского политика и назвали их неприемлемыми. Как отметил спикер МИД Георгий Тихий Джорджеску своими словами разоблачил себя как зависимого от Москвы.

Также "Комментарии" писали, что Россия заявила территориальные претензии на Гренландию. Российский депутат Виталий Милонов причиной вхождения Гренландии в состав РФ депутат назвал общий язык.