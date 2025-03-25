Аргентина рассекретит документы о сбежавших нацистах после Второй мировой войны

Правительство президента Аргентины Хавьера Милея приняло решение, которое может пролить свет на одну из самых спорных глав в истории страны. Милей распорядился рассекретить все официальные документы, касающиеся присутствия нацистов в Аргентине, которые сбежали из Германии после Второй мировой войны и нашли убежище в латиноамериканской стране.

Хавьер Милей. Фото из открытых источников

Глава правительства Аргентины Гильермо Франкос в интервью DNEWS рассказал, что это решение было принято по просьбе сенатора США Стива Дейнса, годами настаивавшего на раскрытии архивных материалов. Однако Франкос отметил, что непубличная документация, связанная с нацистскими банковскими и финансовыми операциями, все еще существует.

"Президент Милей по просьбе сенатора Дайнеса приказал обнародовать всю документацию, имеющуюся в любом государственном ведомстве. В этом случае, я считаю, что самая важная документация находится в Министерстве обороны, чтобы можно было раскрыть абсолютно все, потому что нет причин скрывать информацию", — заявил Франкос.

Объявление о рассекречивании документов состоялось в канун Дня памяти, правды и справедливости, который отмечается в Аргентине 24 марта. Эта дата посвящена жертвам военной диктатуры, когда тысячи людей были похищены, замучены или пропали без вести. Кроме того, правительство также рассекретит архивы о роли аргентинских военных во время диктатуры, что может раскрыть ранее неизвестные факты о преступлениях против человечности и сотрудничестве с бывшими нацистами.

Аргентина стала ключевым прибежищем для высокопоставленных нацистов, бежавших от правосудия после поражения Третьего рейха. Среди них был один из главных организаторов Холокоста Адольф Эйхман, а также Йозеф Менгеле – врач концлагеря Аушвиц, известный своими жестокими экспериментами на людях.

Согласно историческим данным, нацисты бежали в Латинскую Америку через так называемые "крысиные тропы" — разветвленные маршруты побега, пролегающие через Испанию и Италию. Им помогали священники, бизнесмены и некоторые чиновники.

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