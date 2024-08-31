Бразилия блокирует доступ к X: соцсеть Илона Маска под запретом

Бразильский телекоммуникационный регулятор приостановил доступ к социальной сети X, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску. Это произошло после того, как компания не выполнила судебное распоряжение о назначении законного представителя в стране до 29 августа. Согласно решению суда, X должна быть удалена из магазинов приложений Apple и Google, а также заблокирована в системах iOS и Android.

В Бразилии блокируют доступ к соцсети X

По словам судьи Верховного суда Бразилии Александра де Мораэса, платформа несет ответственность за регулирование контента, в том числе за борьбу с распространением языка ненависти. В ответ Илон Маск назвал решение "необоснованной цензурой" и заявил, что власти пытаются закрыть "источник правды №1 в Бразилии".

Кроме блокировки X, судья Мораэс также приказал заморозить банковские счета провайдера спутникового интернета Starlink, принадлежащего SpaceX, другой компании Маска. Это решение означает, что Starlink не сможет получать прибыль из Бразилии, однако Маск заявил, что компания продолжит оказывать услуги в стране бесплатно, пока ситуация не разрешится.

Тем временем пользователям, которые попытаются обойти блокировку X с помощью VPN, грозят штрафы до $9 тысяч. Действия суда обосновываются необходимостью соблюдения законодательства и борьбы с дезинформацией.

История конфликта с властями Бразилии

Конфликт между соцсетью X и бразильскими властями имеет длительную историю. В 2020 году Верховный суд Бразилии требовал от Twitter, который тогда еще не принадлежал Маске, удалить аккаунты сторонников президента Жаира Болсонара из-за якобы распространения фейковых новостей. Это вызвало возмущение среди сторонников свободы слова, расценивших действия суда как попытку ограничить демократические права.

После покупки Twitter Илон Маск обвинил судью Мораэса в нарушении Конституции Бразилии и пригрозил разблокировать заблокированные аккаунты. Это привело к дальнейшему обострению конфликта, который сейчас достиг кульминации посредством полной блокировки соцсети X в стране.