Девушка-пастор покинула церковь и намерена участвовать в конкурсе ягодиц

В Бразилии пастор Андресса Урак ушла из церкви ради участия в конкурсе Miss BumBum, где выбирают самые красивые в мире ягодицы. Об этом пишет Daily Star.

Девушка (фото из открытых источников)

Урак уже участвовала в этом конкурсе в 2012 году, будучи известной телеведущей и моделью. Тогда она заняла второе место, а затем решила кардинально изменить жизнь. Шесть лет она служила в евангельской церкви. Теперь ее цель — победа в конкурсе.

В июле 2021 Андресса вернется в Miss BumBum. Конкурс пройдет в городе Сан-Паулу. Девушка настроена серьезно: она уже потратила на пластику ягодиц 50 тысяч долларов. Поэтому даже в случае выигрыша она все равно остается в минусе — за первое место выплачивают около 9 тысяч долларов (50 тысяч бразильских реалов). Но Урак говорит, что деньги для нее не главное: победа позволит ей рассказать многим бразильцам о своей церкви и обратиться с призывом ко многим согражданам также изменить свою жизнь.









Напомним, в Австралии собираются устроить конкурс красоты "Мисс Гитлер 2020", борьбу против которого уже начали представители еврейской общины. Об этом сообщает ряд австралийских СМИ. Известно, что мероприятие должно состоятся в конце августа или начале сентября в интернете. А его конкурсантки будут не дефилировать, а показывать свои фото на нацистскую тематику, а также должны объяснить, почему они любят Третий Рейх Адольфа Гитлера.

Ранее организаторы пытались устроить конкурс “Мисс Гитлер” дважды, однако обе попытки провалились благодаря запросам Израиля. В этот раз возмущенные идеей такого мероприятия люди уже подали запрос на хостинг GoDaddy.com, чтобы и вовсе убрать домен этого конкурса. Основанием является то, что в правилах пользования хостингом запрещено разжигание ненависти.

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