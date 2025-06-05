Друг Путина рассказал, как пытался заставить его начать мирные переговоры

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва сообщил, что уже дважды беседовал с кремлевским лидером Владимиром Путиным, пытаясь убедить его начать переговоры по установлению мира с Украиной.

Луис Инасиу Лула да Сильва (фото из открытых источников)

"Я видел, что [президент США Дональд] Трамп написал в X [Twitter], что он говорил с Путиным, и что их разговор был не очень хорош. Я сказал Путину лично, что пора оставить это безумие войны позади. Война ничего не строит, наоборот, она разрушает", — сказал Лула во время пресс-конференции в Париже, которую он во время пресс-конференции в Париже, которую он говорил с президентом Франции. Макроном, сообщает France24.

Он подчеркнул, что если Путин действительно намерен говорить о мире, то должен начать диалог в этом направлении. Кроме того, бразильский президент отметил, что он также обсуждает урегулирование ситуации между Россией и Украиной с лидером Китая Си Цзиньпином.

"Вместе с Китаем мы разработали документ, предложение от 13 развивающихся стран, создать группу друзей для поиска решения. Я ездил в Китай и обсуждал этот вопрос", – пояснил Лула. Он подчеркнул, что Путину необходимо присоединиться к переговорному процессу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп шокировал ответом о давлении на Россию. Президент США Дональд Трамп избегает прямого ответа на вопрос о возможном усилении давления на Россию для прекращения войны в Украине. Во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Белом доме, когда журналисты спросили его о готовности усилить санкции против Кремля, Трамп решил не отвечать прямо.

Вместо этого он напомнил о своей роли в остановке строительства газопровода "Северный поток-2".



