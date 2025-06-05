Друг Путина рассказал, как пытался заставить его начать мирные переговоры

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Лиля Воробьева
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва сообщил, что уже дважды беседовал с кремлевским лидером Владимиром Путиным, пытаясь убедить его начать переговоры по установлению мира с Украиной.
Луис Инасиу Лула да Сильва (фото из открытых источников)
Он подчеркнул, что если Путин действительно намерен говорить о мире, то должен начать диалог в этом направлении. Кроме того, бразильский президент отметил, что он также обсуждает урегулирование ситуации между Россией и Украиной с лидером Китая Си Цзиньпином.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп шокировал ответом о давлении на Россию. Президент США Дональд Трамп избегает прямого ответа на вопрос о возможном усилении давления на Россию для прекращения войны в Украине. Во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Белом доме, когда журналисты спросили его о готовности усилить санкции против Кремля, Трамп решил не отвечать прямо.
Вместо этого он напомнил о своей роли в остановке строительства газопровода "Северный поток-2".
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