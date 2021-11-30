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Экологическая мода: дизайнеры превращают пластиковые мешки в сумочки

Такая деятельность оказывает положительное влияние на экологическое состояние региона

сегодня, 11:55
Автор:

Карина Ожерельева
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Аргентинская модная фирма нашла новый источник вдохновения и материалов в маловероятном месте: пластиковые мешки нефтяной промышленности из огромного сланцевого пласта Вака Муэрта, перерабатываемые ими для изготовления обуви, сумок и кошельков. Об этом сообщает Reuters.

Экологическая мода: дизайнеры превращают пластиковые мешки в сумочки

Мора Базилотта, одна из трех владелиц модной фирмы Fracking Design, держит сумку, изготовленную из пластикового мешка - Reuters

Фирма Fracking Design , основанная тремя сестрами, собирает пластиковые "Биг-Бэги", которые используются для хранения песка, и обрабатывает их, смешивая с отходами кожи.

Нефтегазовые компании возле Вака Муэрта, огромного сланцевого образования размером с Бельгию, используют тысячи мешков, которые в основном не перерабатываются, а сжигаются, высвобождая парниковые газы.

"Скважин использует от 30 000 до 40 000 тонн песка. Это примерно 26 500 мешков", — сказала Орнелла Базилотта, дизайнер одежды и одна из основательниц фирмы, которая сотрудничает с энергетическими компаниями в этом регионе, такими как государственный энергетический гигант YPF.

Орнелла сказала, что около 40 семей сейчас вовлечены в производственную цепь, а переработанный пластик "эквивалентен 1100 деревьям, которые понадобятся для поглощения углекислого газа, которые образуют эти мешки, если бы их сожгли".

Сестры случайно наткнулись на поля Вака Муэрта, путешествуя Патагонией в поисках козьей шерсти.

Изделия из пластиковых отходов кожи, такие как сандалии "Frackilette", появились в дизайнерском магазине культового музея MALBA в Буэнос-Айресе и продаются в Интернете, а также используются местными нефтяными компаниями в качестве экологических подарков для сотрудников.

"Сегодня мы используем 10% генерирующей нефтяной скважины. Другими словами, у нас впереди много работы, чтобы продолжать расти", — отметила Базилотта.

Как сообщали ранее "Комментарии", американский дизайнер Николас Грегори Бентель создал сумку в виде пачки макарон итальянского бренда Barilla.


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Источник: https://www.reuters.com/markets/commodities/fracking-fashion-argentine-designers-turns-shale-sand-bags-into-handbags-2021-11-30/
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