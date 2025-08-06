Экс-президента Бразилии посадили под домашний арест за плохое поведение в соцсетях

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару оказался под домашним арестом по решению Верховного суда страны. Судья Александре де Мораис постановил принять такие меры после того, как Болсонару нарушил действующие запреты на использование социальных сетей в политических целях.

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару. Фото: Luis Nova/AP

70-летний Болсонару, несмотря на предыдущие ограничения, использовал социальные страницы своих детей и обратился к приверженцам митинга в Рио-де-Жанейро. Протестующие собрались с призывом освободить Болсонару и других участников попытки госпереворота в Бразилии.

"Здравствуйте, Копакабана, добрый день, моя Бразилия, обнимаю всех, это за нашу свободу", — написал Болсонару.

Судья Александре де Мораис обвиняет Болсонару в том, что тот намеренно влиял на политические дискуссии в стране через социальные сети. Так, с помощью своих сторонников он распространял контент, который "подстрекал нападения на суд и требовал иностранного вмешательства".

Согласно новым условиям, 70-летний политик должен оставаться дома, ему позволено видеться только с адвокатами и близкими родственниками. Также он должен носить электронный браслет и сдать все мобильные устройства. Болсонару также обвиняется в использовании социальных сетей для побуждения Дональда Трампа вмешаться в его дело.

Эти ограничения являются частью более широкого уголовного расследования по участию Болсонару в попытке государственного переворота после поражения на президентских выборах в 2022 году. Его обвиняют в руководстве преступной организацией, которая якобы имела целью сорвать выборы, устранить действующего президента Лула да Силву и одного из судей Верховного суда.

После смены власти в январе 2023 года, сторонники Болсонару штурмовали здания Конгресса, Верховного суда и президентский дворец в Бразилиа. Экс-президент отрицает какую-либо причастность к этим событиям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Бразилии сделал резкое заявление о Трампе.

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