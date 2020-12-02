Грабители взяли в осаду целый город ради ограбления банков

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Павел Зинченко
Целый отряд хорошо вооруженных грабителей банков, осадил город Крисиуму на юге Бразилии, подожгли автомобили, похитили государственных служащих, взорвали банк и вступили в двухчасовую перестрелку с силовиками. Все это время мэр буквально умолял жителей оставаться дома.
ФОТО: yahoo! sport
Клезио Сальваро, мэр Крисиума, сообщил местным СМИ, что впервые узнал о "сюрреалистическом" наступлении бандитов в социальных сетях сразу после полуночи во вторник.
Несколькими минутами ранее колонна роскошных автомобилей, включая Audi, Land Rover и BMW, прибыла в город со взводом рейдеров в масках, на вооружении которых были винтовки 50-го калибра, способные сбивать вертолеты.
Когда десятки хорошо обученных боевиков пронеслись по городу и раздались выстрелы, Сальваро опубликовал видеообращение к 220 000 жителей города.
Примерно через два с половиной часа после начала штурма преступники скрылись в ночи, поехав на юг в колонне из 10 автомобилей. После их побега на улицах остались большие суммы денег, и в одном из видеороликов в социальных сетях видно, как местные жители собирают деньги, которые лежат на земле. На веб-сайте G1 сообщается, что четверо местных жителей были арестованы после того, как их увидели убегающими с 810 000 реалов, которые были брошены после ухода преступников.
Как сообщало издание "Комментарии", в центре Киева полиция применила оружие для задержания грабителей-рецидивистов.
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