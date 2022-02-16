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Гватемалу всколыхнуло мощное землетрясение: появились фотографии последствий

Магнитуда землетрясения достигала 6.2 баллов по шкале Рихтера

сегодня, 20:06
Автор:

Денис Подставной
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Гватемалу сотрясло мощное землетрясение. Об этом пишет издание Корреспондент. 

Гватемалу всколыхнуло мощное землетрясение: появились фотографии последствий

Гватемалу всколыхнуло землетрясение

Как стало известно, сегодня, 16 февраля, на юго-западе Гватемалы произошло землетрясение. Согласно данным специалистов Геологической службы США, его магнитуда достигала 6.2 балла по шкале Рихтера. В то же время гватемальские специалисты оценили землетрясение в 6,8 балла.

Сообщается, что эпицентр сейсмической активности находился в городе Нуэва Консепсьон. Очаг подземных толчков залегал на глубине более восьмидесяти километров. 

Гватемалу всколыхнуло мощное землетрясение: появились фотографии последствий - фото 2

Фото: twitter.com/MOVISISEC

В материале указывается, что после первого толчка последовало еще два менее сильных — около 4 баллов. 

В Сети появляются фотографии и видео с места событий. На опубликованных кадрах можно увидеть последствия разбушевавшейся стихии. 

Гватемалу всколыхнуло мощное землетрясение: появились фотографии последствий - фото 3

Фото: twitter.com/MOVISISEC

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о скандале на зимних Олимпийских играх в Пекине. Вопреки запрету, украинский олимпиец, который служит в ВСУ, обнимался с россиянином. Российский спортсмен обнял Абраменко, когда тот уходил из пьедестала. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что бывший глава ЦРУ объяснил, как остановить агрессию Путина против Украины. Джеймс Вулси считает, что Путин оказался в тупике. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Украина запретила транзит белорусских минудобрений. В Минске заявили, что не оставят это без ответа. Запрет касается также перевозки импорта в УЗ и транзита по территории УЗ. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4448042-v-hvatemale-proyzoshlo-moschnoe-zemletriasenye
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