Гватемалу всколыхнуло мощное землетрясение: появились фотографии последствий

Гватемалу сотрясло мощное землетрясение. Об этом пишет издание Корреспондент.

Гватемалу всколыхнуло землетрясение

Как стало известно, сегодня, 16 февраля, на юго-западе Гватемалы произошло землетрясение. Согласно данным специалистов Геологической службы США, его магнитуда достигала 6.2 балла по шкале Рихтера. В то же время гватемальские специалисты оценили землетрясение в 6,8 балла.

Сообщается, что эпицентр сейсмической активности находился в городе Нуэва Консепсьон. Очаг подземных толчков залегал на глубине более восьмидесяти километров.





Фото: twitter.com/MOVISISEC

В материале указывается, что после первого толчка последовало еще два менее сильных — около 4 баллов.

В Сети появляются фотографии и видео с места событий. На опубликованных кадрах можно увидеть последствия разбушевавшейся стихии.





Фото: twitter.com/MOVISISEC

Вопреки запрету, украинский олимпиец, который служит в ВСУ, обнимался с россиянином.

Российский спортсмен обнял Абраменко, когда тот уходил из пьедестала.

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