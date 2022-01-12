Лягушка имени Греты Тунберг: ученые обнаружили новый вид животных (ФОТО)

На территории Панамы был обнаружен новый вид лягушек. Об этом пишет издание Корреспондент.

Лягушка имени Греты Тунберг. Фото: twitter.com/Fetvdiario05

На горе Чуканти, что окружена тропическими лесами, были найдены представители нового вида панамских лягушек. Открытие сделала группа исследователей из бразильского Университета Санта-Крус.

Новый вид лягушек был назван Pristimantis gretathunbergae в честь известной экоактивистки из Швеции Греты Тунберг.

Представители этого вида имеют небольшие размеры. Самки Pristimantis gretathunbergae в среднем могут достигать размеров около 42 миллиметра, а самцы — 31 миллиметр.

Верхняя часть тела животных имеет коричневатый или желтоватый окрас, а нижняя часть более светлая. При этом отмечается, что новый вид лягушек имеет характерные отличия в окрасе от представителей рода, которые населяют Панаму. У Pristimantis gretathunbergae тёмная радужная оболочка глаз и светлая верхняя губа.

В материале указывается, что их среда обитания находится под угрозой из-за вырубки лесов и изменений климата.





Фото: twitter.com/Fetvdiario05

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