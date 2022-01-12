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Лягушка имени Греты Тунберг: ученые обнаружили новый вид животных (ФОТО)

Новый вид панамских лягушек получил название Pristimantis gretathunbergae

сегодня, 18:05
Автор:

Денис Подставной
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На территории Панамы был обнаружен новый вид лягушек. Об этом пишет издание Корреспондент. 

Лягушка имени Греты Тунберг: ученые обнаружили новый вид животных (ФОТО)

Лягушка имени Греты Тунберг. Фото: twitter.com/Fetvdiario05

На горе Чуканти, что окружена тропическими лесами, были найдены представители нового вида панамских лягушек. Открытие сделала группа исследователей из бразильского Университета Санта-Крус.

Новый вид лягушек был назван Pristimantis gretathunbergae в честь известной экоактивистки из Швеции Греты Тунберг. 

Представители этого вида имеют небольшие размеры. Самки Pristimantis gretathunbergae в среднем могут достигать размеров около 42 миллиметра, а самцы — 31 миллиметр. 

Верхняя часть тела животных имеет коричневатый или желтоватый окрас, а нижняя часть более светлая. При этом отмечается, что новый вид лягушек имеет характерные отличия в окрасе от представителей рода, которые населяют Панаму. У Pristimantis gretathunbergae тёмная радужная оболочка глаз и светлая верхняя губа. 

В материале указывается, что их среда обитания находится под угрозой из-за вырубки лесов и изменений климата. 

Лягушка имени Греты Тунберг: ученые обнаружили новый вид животных (ФОТО) - фото 2

Фото: twitter.com/Fetvdiario05

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Столтенберг рассказал о главной теме дискуссии на переговорах НАТО и России. Генсек НАТО  назвал встречу Совета НАТО-Россия очень важной. При этом он признал, что вокруг темы о возможном членстве Украины в Альянсе разразилась серьезная дискуссия. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что нардеп назвал решение Кабмина о повышении зарплат медикам идиотским. Правительство приняло постановление о повышении зарплаты медработникам. Вот только это решение принято без надлежащего бюджетного обеспечения. Оно обязало руководителей медучреждений платить повышенную заработную плату медперсоналу.


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Источник: https://korrespondent.net/tech/science/4436373-v-chest-hrety-tunberh-nazvaly-novyi-vyd-liahushek
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