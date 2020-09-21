Мексиканские археологи нашли первый корабль, на котором перевозили невольников из цивилизации Майя

Археологи в Мексике подтвердили, что судно, обнаруженное у берегов полуострова Юкатан, когда-то перевозило захваченных представителей народа майя, которые были проданы в рабство. Об этом пишет CNN.



По данным мексиканского Национального института антропологии и истории, это первый невольничий корабль Майя, который когда-либо удалось обнаружить. Корабль был обнаружен археологами в Мексиканском заливе в двух морских милях от сизаля в 2017 году. Но потребовалось три года исследований, чтобы подтвердить, что это был невольничий корабль майя.

Корабль незаконно захватил и перевозил ежемесячно от 25 до 30 представителей майя на Кубу, где они были вынуждены работать на полях сахарного тростника в период с 1855 по 1861 год. Это было во время восстания, известного как кастовая война.

"Каждый раб был продан посредникам за 25 песо, и они перепродали их в Гаване за 160 песо для мужчин и 120 песо для женщин", – говорится в пресс-релизе археолога Инаха Хелены Барба Майнеке.

Корабль затонул 19 сентября 1861 года по пути на Кубу, доказав, что рабство продолжалось, несмотря на отмену рабства в Мексике в 1829 году и изданный в том же году указ о запрете принудительного вывоза людей майя.

Археологи подтвердили идентичность корабля по его котлам, которые взорвались и вызвали возгорание лодки, а также сохранившемуся деревянному корпусу бортового колесного аппарата. Они также обнаружили артефакты, в том числе осколки стекла от бутылок, керамику и восемь латунных столовых приборов, используемых пассажирами первого класса на борту.

В результате аварии погибла половина из 80 членов экипажа и 60 пассажиров, находившихся на борту. Неясно, сколько из погибших включало рабов майя, поскольку они были перечислены как груз и товар, а не пассажиры.

Ранее "Комментарии" писали, что археологи обнаружили в Мексике руины огромного дворца, который принадлежал древней цивилизации майя, возникшей в первом тысячелетии до нашей эры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!