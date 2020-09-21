Мексиканские археологи нашли первый корабль, на котором перевозили невольников из цивилизации Майя

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Татьяна Веремеева
Археологи в Мексике
подтвердили, что судно, обнаруженное у берегов полуострова Юкатан,
когда-то перевозило захваченных представителей народа майя, которые были
проданы в рабство. Об этом пишет CNN.
По данным мексиканского
Национального института антропологии и истории, это первый невольничий корабль Майя, который когда-либо удалось
обнаружить. Корабль был обнаружен археологами в Мексиканском заливе в двух
морских милях от сизаля в 2017 году. Но потребовалось три года исследований,
чтобы подтвердить, что это был невольничий корабль майя.
Корабль незаконно захватил и
перевозил ежемесячно от 25 до 30 представителей майя на Кубу, где они были
вынуждены работать на полях сахарного тростника в период с 1855 по 1861 год.
Это было во время восстания, известного как кастовая война.
"Каждый раб был продан
посредникам за 25 песо, и они перепродали их в Гаване за 160 песо для мужчин и
120 песо для женщин", – говорится в пресс-релизе археолога Инаха Хелены Барба
Майнеке.
Корабль затонул 19 сентября
1861 года по пути на Кубу, доказав, что рабство продолжалось, несмотря на
отмену рабства в Мексике в 1829 году и изданный в том же году указ о запрете
принудительного вывоза людей майя.
Археологи подтвердили
идентичность корабля по его котлам, которые взорвались и вызвали возгорание
лодки, а также сохранившемуся деревянному корпусу бортового колесного аппарата.
Они также обнаружили артефакты, в том числе осколки стекла от бутылок, керамику
и восемь латунных столовых приборов, используемых пассажирами первого класса на
борту.
В результате аварии погибла
половина из 80 членов экипажа и 60 пассажиров, находившихся на борту. Неясно,
сколько из погибших включало рабов майя, поскольку они были перечислены как
груз и товар, а не пассажиры.
Ранее "Комментарии" писали,
что археологи
обнаружили в Мексике руины огромного дворца, который принадлежал древней
цивилизации майя, возникшей в первом тысячелетии до нашей эры.
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