kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.09.2020

BTC/USD

10934.92

ETH/USD

371.40

LTC/USD

47.12

НБУ 21.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Южная Америка Мексиканские археологи нашли первый корабль, на котором перевозили невольников из цивилизации Майя
commentss НОВОСТИ Все новости

Мексиканские археологи нашли первый корабль, на котором перевозили невольников из цивилизации Майя

Найденный корабль перевозил рабов из народов Майя после отмены рабства

сегодня, 01:50
Автор:

Татьяна Веремеева

Археологи в Мексике подтвердили, что судно, обнаруженное у берегов полуострова Юкатан, когда-то перевозило захваченных представителей народа майя, которые были проданы в рабство. Об этом пишет CNN.

Мексиканские археологи нашли первый корабль, на котором перевозили невольников из цивилизации Майя

По данным мексиканского Национального института антропологии и истории, это первый невольничий корабль Майя, который когда-либо удалось обнаружить. Корабль был обнаружен археологами в Мексиканском заливе в двух морских милях от сизаля в 2017 году. Но потребовалось три года исследований, чтобы подтвердить, что это был невольничий корабль майя.

Корабль незаконно захватил и перевозил ежемесячно от 25 до 30 представителей майя на Кубу, где они были вынуждены работать на полях сахарного тростника в период с 1855 по 1861 год. Это было во время восстания, известного как кастовая война.

"Каждый раб был продан посредникам за 25 песо, и они перепродали их в Гаване за 160 песо для мужчин и 120 песо для женщин", – говорится в пресс-релизе археолога Инаха Хелены Барба Майнеке.

Корабль затонул 19 сентября 1861 года по пути на Кубу, доказав, что рабство продолжалось, несмотря на отмену рабства в Мексике в 1829 году и изданный в том же году указ о запрете принудительного вывоза людей майя.

Археологи подтвердили идентичность корабля по его котлам, которые взорвались и вызвали возгорание лодки, а также сохранившемуся деревянному корпусу бортового колесного аппарата. Они также обнаружили артефакты, в том числе осколки стекла от бутылок, керамику и восемь латунных столовых приборов, используемых пассажирами первого класса на борту.

В результате аварии погибла половина из 80 членов экипажа и 60 пассажиров, находившихся на борту. Неясно, сколько из погибших включало рабов майя, поскольку они были перечислены как груз и товар, а не пассажиры.

Ранее "Комментарии" писали, что археологи обнаружили в Мексике руины огромного дворца, который принадлежал древней цивилизации майя, возникшей в первом тысячелетии до нашей эры.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!