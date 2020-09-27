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Главная Новости Мир Южная Америка Отравил жену и грудного ребенка: мужчина не смог преодолеть приступы патологической ревности
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Отравил жену и грудного ребенка: мужчина не смог преодолеть приступы патологической ревности

Он подсыпал смертельный яд своей супруге в мясное блюдо, а она через грудное молоко отравила младенца

27 сентября 2020, 19:05
Автор:

Екатерина Белоброва

В Бразилии ревнивый муж отравил ядом свою жену, после чего она через грудное молоко отравила их общего ребенка, якобы из-за ее измены. Об этом передает издание Lenta.ru.

Отравил жену и грудного ребенка: мужчина не смог преодолеть приступы патологической ревности

Согласно материалам следствия, мужчина подсыпал опасное вещество в мясное блюдо женщины, она уже после приема пищи покормила ребенка грудью. Через несколько часов обоим стало плохо, и муж  не стал вызывать врачей, вместо этого он дождался смерти родных людей. Он отвез их в лес и закопал.

Причиной для такого поступка мужчина в дальнейшем назвал планы своей спутницы жизни переехать к любовнику, о чем они вели переписку. После убийства жены он отправил эти сообщения близким покойной женщины, на что беспокойно отреагировал ее старший сын и обратился в полицию.

Подозреваемый показал правоохранителям место, где закопал жену и ребенка. Он слезно каялся, что малыша он убивать не хотел.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об основных причинах супружеской неверности.


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