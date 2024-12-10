Президент Бразилии на операционном столе: что произошло с Лулой да Силвой

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва перенес сложную операцию после того, как врачи обнаружили у него внутричерепное кровоизлияние. По словам медиков, состояние Лулы стабильное, и оно чувствует себя хорошо.

Президент Бразилии Лула да Силва пережил операцию на мозге

Кровоизлияние произошло из-за бытового несчастного случая, случившегося 19 октября. Лула обратился к врачам с сильной головной болью, после чего ему провели МРТ. Исследование показало наличие гематомы, которая нуждалась в оперативном вмешательстве.

Операция, известная как краниотомия, была проведена в известной бразильской больнице Sirio-Libanês в Сан-Паулу. Во время процедуры часть черепа временно удалили, чтобы получить доступ к мозгу и удалить гематому. После завершения операции кость была возвращена на место. В больнице сообщили, что вмешательство прошло успешно, а президент находится под наблюдением специалистов.

Секретарь по социальным коммуникациям Пауло Пимента подтвердил, что состояние Лулы да Силвы не вызывает беспокойства. Президент уже выразил благодарность своей медицинской команде и всем, кто поддерживал ее во время лечения.

Краниотомия — это сложная нейрохирургическая процедура, которая применяется при таких состояниях, как внутричерепные кровоизлияния, опухоли мозга или черепно-мозговые травмы. Профессионализм врачей и современные технологии помогли избежать осложнений в случае Лулы.

Во время восстановления Лулы его обязанности временно исполняет вице-президент Бразилии.

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