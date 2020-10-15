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Главная Новости Мир Южная Америка Провести ночь в бочке из-под текилы: в Мексике открыли отель на территории завода по производству напитка
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Провести ночь в бочке из-под текилы: в Мексике открыли отель на территории завода по производству напитка

Цена за ночь в таком номере варьируется от 150 до 185 дол США

сегодня, 16:47
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Мексике, на родине алкогольного напитка под названием текила, хозяева одного из заводов по ее производству, построили необычный отель. Больше о необычном отеле – читайте в материале Novate.

Провести ночь в бочке из-под текилы: в Мексике открыли отель на территории завода по производству напитка

Источник: booking.com

Отель находится недалеко от одноименного с названием напитка городом Текила и имеет название "Matices Hotel de Barricas". Каждый номер гостиницы размещается в бочке огромных размеров, сами же бочки рассыпаны по всей территории агавной плантации. А рядом – чтоб не идти далеко – и само производство горячительного напитка.

В номере – самые комфортабельные условия для проживания – в спальне есть кровать размером King-size, а небольшая гостиная имеет мини-бар. Для отдыхающих с детьми предлагается семейный номер. Ванная комната также имеется. Для любителей понежиться в воде, есть номера с джакузи. Терраса также оснащена небольшой зоной для отдыха – тут располагается стол с удобными креслами, сидя на которых можно наблюдать живописный пейзаж, состоящий из ценного здесь растения – агавы. Да и вся территория отеля стилизована под тематику текилы.

А заплатив отдельно, можно посетить пивоварню по производству напитка, спуститься в подвалы, где "зреет" напиток, продегустировать его. А также заняться гончарством – в этой, собственноручно изготовленной глиняной посуде, вы сможете увезти "алкогольный" презент для близких.



Ранее "Комментарии" писали о том, что в английской деревне создали номер-общежитие Гриффиндора из Гарри Поттера.



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