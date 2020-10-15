Провести ночь в бочке из-под текилы: в Мексике открыли отель на территории завода по производству напитка

Язык
BTC/USD
11374.32
ETH/USD
375.17
LTC/USD
49.57
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.37
Дмитрий Симоненко
В Мексике, на
родине алкогольного напитка под названием текила, хозяева одного из заводов по ее
производству, построили необычный отель. Больше о необычном отеле – читайте в
материале Novate.
Источник: booking.com
Отель находится
недалеко от одноименного с названием напитка городом Текила и имеет название "Matices
Hotel de Barricas". Каждый номер гостиницы размещается в бочке огромных
размеров, сами же бочки рассыпаны по всей территории агавной плантации. А рядом
– чтоб не идти далеко – и само производство горячительного напитка.
В номере –
самые комфортабельные условия для проживания – в спальне есть кровать размером King-size, а небольшая гостиная имеет мини-бар.
Для отдыхающих с детьми предлагается семейный номер. Ванная комната также
имеется. Для любителей понежиться в воде, есть номера с джакузи. Терраса также
оснащена небольшой зоной для отдыха – тут располагается стол с удобными
креслами, сидя на которых можно наблюдать живописный пейзаж, состоящий из
ценного здесь растения – агавы. Да и вся территория отеля стилизована под
тематику текилы.
А заплатив отдельно, можно посетить пивоварню по производству напитка, спуститься в подвалы, где "зреет" напиток, продегустировать его. А также заняться гончарством – в этой, собственноручно изготовленной глиняной посуде, вы сможете увезти "алкогольный" презент для близких.
Ранее "Комментарии"
писали о том, что в английской деревне создали номер-общежитие Гриффиндора из Гарри Поттера.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости