Рауль Кастро уходит с должности первого секретаря ЦК Компартии Кубы

89-летний Рауль Кастро покинул должность первого секретаря ЦК Компартии Кубы. Об этом он заявил, выступая на партийном съезде. Кастро уточнил, что передает руководство партией "группе подготовленных товарищей". В эту группу входит 60-летний Мигель Диас-Канель, три года назад сменивший младшего Кастро на посту официального главы государства и правительства.

Рауль Кастро (фото из открытых источников)

Период правления семьи Кастро на Кубе затянулся на шесть десятилетий. Фидель Кастро руководил Кубой с 1959 по 2008 год. После этого формальным кубинским лидером стал Рауль Кастро, младший брат Фиделя.

Три года назад Рауль Кастро покинул пост главы государства и пообещал в 2021 году отказаться еще и от лидерства в кубинской Компартии. Он надеялся за переходной период усилить экономические и политические позиции Кубы и только после этого передать власть молодым соратникам.

Напомним, директор по коммерческой работе и логистики Укрзализныци Иракли Эзугбая решил уйти в отставку в связи с медленным реформированием предприятия и травлей руководства УЗ. Что приостанавливает реформы предприятия? И в каких изменениях оно нуждается в целом в нынешнее время? На эти вопросы порталу "Комментарии" ответил кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев. "Я думаю, что отставка Иракли Эзугбая — это шаг для того, чтобы спасти от отставки главу Укрзализныци Владимира Жмака. Мы видели, какую активную позицию заняла Временная следственная комиссия (ВСК) парламента, которая поставила вопрос о некомпетентности данной команды. Она не показа тех результатов, которые от нее ожидали на протяжении более полугода", — считает эксперт.

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