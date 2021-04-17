logo
Русский Українська

BTC/USD

62358.07

ETH/USD

2489.94

LTC/USD

320.92

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Южная Америка Рауль Кастро уходит с должности первого секретаря ЦК Компартии Кубы
commentss НОВОСТИ Все новости

Рауль Кастро уходит с должности первого секретаря ЦК Компартии Кубы

Рауль Кастро поприветствовал Мигеля Диас-Канеля как одного из лидеров нового поколения руководителей Компартии Кубы

сегодня, 06:25
Автор:

Ольга Чародий

89-летний Рауль Кастро покинул должность первого секретаря ЦК Компартии Кубы. Об этом он заявил, выступая на партийном съезде. Кастро уточнил, что передает руководство партией "группе подготовленных товарищей". В эту группу входит 60-летний Мигель Диас-Канель, три года назад сменивший младшего Кастро на посту официального главы государства и правительства.

Рауль Кастро уходит с должности первого секретаря ЦК Компартии Кубы

Рауль Кастро (фото из открытых источников)

Период правления семьи Кастро на Кубе затянулся на шесть десятилетий. Фидель Кастро руководил Кубой с 1959 по 2008 год. После этого формальным кубинским лидером стал Рауль Кастро, младший брат Фиделя.

Три года назад Рауль Кастро покинул пост главы государства и пообещал в 2021 году отказаться еще и от лидерства в кубинской Компартии. Он надеялся за переходной период усилить экономические и политические позиции Кубы и только после этого передать власть молодым соратникам. 

Напомним, директор по коммерческой работе и логистики Укрзализныци Иракли Эзугбая решил уйти в отставку в связи с медленным реформированием предприятия и травлей руководства УЗ. Что приостанавливает реформы предприятия? И в каких изменениях оно нуждается в целом в нынешнее время? На эти вопросы порталу "Комментарии" ответил кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев.  "Я думаю, что отставка Иракли Эзугбая — это шаг для того, чтобы спасти от отставки главу Укрзализныци Владимира Жмака. Мы видели, какую активную позицию заняла Временная следственная комиссия (ВСК) парламента, которая поставила вопрос о некомпетентности данной команды. Она не показа тех результатов, которые от нее ожидали на протяжении более полугода", — считает эксперт.





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ