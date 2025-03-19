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Среди летучих мышей в Бразилии свирепствует новый вид коронавируса: насколько он опасен для человека

Исследователи отмечают, что новый коронавирус имеет генетическую последовательность, на 72% подобную геному Mers-CoV.

сегодня, 18:15
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Клименко Елена

В Бразилии обнаружили новый коронавирус у летучих мышей, который похож на смертельный вирус Mers, но его потенциальная опасность для людей остается неизвестной. Об этом сообщили ученые из Сан-Паулу, Сеары и Гонконгского университета, пишет The Independent.

Среди летучих мышей в Бразилии свирепствует новый вид коронавируса: насколько он опасен для человека

Фото: из открытых источников

Выявленный вирус имеет генетическое сходство с вирусом ближневосточного респираторного синдрома (Mers-CoV), который был впервые зафиксирован в 2012 году в Саудовской Аравии и привел к 850 смертям. Тем временем инфекция распространилась в более чем 20 стран.

Исследователи отмечают, что новый коронавирус имеет генетическую последовательность, на 72% подобную геному Mers-CoV. В частности, шиповый белок этого вируса, используемый для прикрепления к клеткам хозяина, имеет 71,74% сходства с аналогичным белком Mers-CoV.

"Мы пока не можем точно сказать, может ли этот вирус заражать людей, но обнаруженные элементы шипового белка свидетельствуют о возможном взаимодействии с рецепторами, которые использует Mers-CoV", — заявила Бруна Стефани Сильверио, первый автор исследования и кандидат наук.

Исследование, опубликованное в Journal of Medical Virology, охватило 423 образца из полости рта и прямой кишки 16 видов летучих мышей. Ученым удалось найти семь коронавирусов, из которых пять были собраны в городе Форталеза на северо-востоке Бразилии.

Новый вирус имеет высокое сходство со штаммами, связанными с Mers, поражающими людей и верблюдов. Исследователи также выявили признаки рекомбинации генома вируса.

Отмечается, что результаты исследования демонстрируют значительное генетическое разнообразие коронавирусов у летучих мышей Бразилии и потенциал их смешивания и рекомбинации.

"Летучие мыши — это важные резервуары вирусов, поэтому их следует постоянно мониторить с эпидемиологической точки зрения", — добавила доктор Дураэс-Карвальо.

Портал "Комментарии" уже писал, что китайские вирусологи обнаружили новый коронавирус у летучих мышей, который потенциально может передаваться человеку так же как и возбудитель пандемии COVID-19. Это открытие привлекло внимание мирового научного сообщества и вызвало обеспокоенность вероятностью новой эпидемии.



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