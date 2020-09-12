Стрела нашла свою цель: аборигены жестоко расправились с экспертом по диким племенам

Ведущий бразильский эксперт по изолированным племенам Амазонии был убит стрелой, попавшей ему в грудь, когда он приближался к месту проживания коренных жителей. Об этом сообщает BBC.

56-летний Риели Францискато скончался в среду в отдаленном районе штата Рондония на северо-западе Бразилии. Он был в этом районе, чтобы наблюдать за племенем в рамках своей работы на правительственное агентство коренных народов Фунаи. Научное общество, основанное Францискато, описало его как "отличного, серьезного и преданного делу профессионала".

Ассоциация защиты окружающей среды Канинде, которую он помог создать в 1980-х годах, заявила, что коренные жители часто не способны отличить друга от врага.

Свидетели рассказали, что Францискато и его спутники подверглись обстрелу, когда подошли к группе коренных жителей. По словам свидетелей, Францискато, которого сопровождали полицейские, попытался укрыться за автомобилем, но был ранен стрелой в грудь.

Полицейский, который был свидетелем инцидента, сказал, что Францискато сумел вынуть стрелу, которая попала ему выше сердца. "Он вскрикнул, вытащил стрелу из груди, пробежал 50 метров и упал безжизненным", - сказал офицер в аудиозаписи, опубликованной в социальных сетях.

Местный фотокорреспондент Габриэль Учида сообщил агентству новостей AFP, что Францискато пытался наблюдать за племенем, известным как "изолированная группа на реке Каутарио".

Как сообщало издание "Комментарии", Эминема угрожали убить в собственном доме.

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