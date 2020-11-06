В Боливии взорвали здание с президентом внутри

В четверг вечером группа людей взорвала штаб президента Боливии Луиса Арсе Катакору в Ла-Пасе, когда он закончил запланированную пресс-конференцию. Об этом сообщает Opinion.

Фото: Luis Alberto Arce. BrugulaDigital

"Несколько минут назад мы стали жертвами нападения группы, которая оставила динамит в штабе кампании, где был наш президент Луис Арсе. Мы очень обеспокоены происходящим", — сказал член команды президента в интервью Televisión Universitaria и Red Uno.

Президент выходил из здания в момент взрыва, он не пострадал. Как заявил представитель президента, правительство Луиса Арсе не допустит никаких нерегулярных вооруженных группировок в Боливии и использование оружия не будет разрешено.

"Сегодня вечером в центральном штабе кампании MÁS в Ла-Пасе произошел взрыв, как раз в тот момент, когда избранный президент , выходил из здания. Фашистское насилие и угрозы сорвать переход власти в Боливии продолжаются и, вероятно, будут продолжаться", — отметил журналист Денис Рогатюк в Twitter.

Ранее "Комментарии" сообщали , что в центре Челябинска прогремел мощный взрыв.





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