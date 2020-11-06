В Боливии взорвали здание с президентом внутри

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Татьяна Лозовенко
В четверг вечером группа людей взорвала штаб президента Боливии Луиса Арсе Катакору в Ла-Пасе, когда он закончил запланированную пресс-конференцию. Об этом сообщает Opinion.
Фото: Luis Alberto Arce. BrugulaDigital
Президент выходил из здания в момент взрыва, он не пострадал. Как заявил представитель президента, правительство Луиса Арсе не допустит никаких нерегулярных вооруженных группировок в Боливии и использование оружия не будет разрешено.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в центре Челябинска прогремел мощный взрыв.
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