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В Боливии взорвали здание с президентом внутри

В штаб президента страны подложили динамит

сегодня, 12:25
Автор:

Татьяна Лозовенко

В четверг вечером группа людей взорвала штаб президента Боливии Луиса Арсе Катакору в Ла-Пасе, когда он закончил запланированную пресс-конференцию. Об этом сообщает Opinion.

В Боливии взорвали здание с президентом внутри

Фото: Luis Alberto Arce. BrugulaDigital

"Несколько минут назад мы стали жертвами нападения группы, которая оставила динамит в штабе кампании, где был наш президент Луис Арсе. Мы очень обеспокоены происходящим", — сказал член команды президента в интервью Televisión Universitaria и Red Uno.

Президент выходил из здания в момент взрыва, он не пострадал. Как заявил представитель президента, правительство Луиса Арсе не допустит никаких нерегулярных вооруженных группировок в Боливии и использование оружия не будет разрешено.

"Сегодня вечером в центральном штабе кампании MÁS в Ла-Пасе произошел взрыв, как раз в тот момент, когда избранный президент, выходил из здания. Фашистское насилие и угрозы сорвать переход власти в Боливии продолжаются и, вероятно, будут продолжаться", — отметил журналист Денис Рогатюк в Twitter.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в центре Челябинска прогремел мощный взрыв.



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Источник: https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/vocero-mas-denuncia-atentado-cachorro-dinamita-c-arce-catacora/20201105231822794445.html
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