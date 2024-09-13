В Бразилии отреагировали на критику Зеленского и сказали, что может потерять Украина

Попытки изолировать Россию и ввести против нее санкции могут обострить "конфликт" в Украине, заявил посол Бразилии в Киеве Рафаэл ди Мелу Видал в интервью порталу Metrópoles.

Украина и Бразилия

В частности, посол заявил, что Бразилия выступает против международной изоляции любой из сторон конфликта, как Украины, так и России, поскольку изоляция или санкции в отношении России могут лишь обострить конфликт.

Глава дипломатической миссии добавил, что Бразилия не планирует отказываться от своего нейтралитета в этом конфликте. По его убеждению, отказ от нейтралитета не станет лучшим способом для Бразилии помочь Украине.

"Лучшим путем для Бразилии оставаться нейтральным, ведь в случае отказа от нейтралитета, у нас не будет достаточно военных и финансовых ресурсов, чтобы повлиять на ход войны. Кроме того, Киев может потерять важный инструмент, который предлагает Бразилия – возможность для диалога и взаимодействия с Москвой", — заявил посол.

Дипломат подчеркнул, что Бразилия последовательно выступает за мирное разрешение конфликта и "ежедневно работает над поиском решения". По его словам, власти страны отказываются поддерживать тех, кто использует агрессивную риторику и выступает за продолжение боевых действий. Также Бразилия не собирается присоединяться к военным соглашениям и альянсов, добавил посол.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский выразил разочарование тем, что не получил поддержки от президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы во время встречи в Нью-Йорке в сентябре прошлого года. Зеленский также раскритиковал предложения бразильских властей относительно диалога с Москвой, взаимных шагов и так называемых компромиссов, но ценой Украины. Более того, Зеленский назвал "театром" бразильско-китайский "мирный план" окончания войны.



