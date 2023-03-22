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В Бразилии ответили, посадят ли Путина, если тот прибудет в их страну

Глава МИД Бразилии Мауро Виейра намекнул, что Бразилия готова соблюсти международное право и выполнить решение Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина.

сегодня, 17:55
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Автор:

Slava Kot

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра дал большое интервью, где рассказал о войне в Украине и отношении правительства Бразилии к этой ситуации. В ходе разговора также прозвучал вопрос ареста Путина на территории Бразилии, подписавшей и ратифицировавшей Устав МКС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Metropoles.

В Бразилии ответили, посадят ли Путина, если тот прибудет в их страну

Глава МИД Бразилии Мауро Виейра. Фото Ueslei Marcelino\REUTERS

Во время разговора по изданию Metropoles глава МИД Бразилии Мауро Виейра рассказал об отношении страны к войне в Украине. Политик заверил, что "Бразилия осудила вторжение России, иначе и быть не могло". Виера утверждает, что это международные принципы о правах человека и территориальной целостности, "Бразилия не могла не осудить вторжение".


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Журналисты спросили, смогла ли Бразилия арестовать Путина, ведь Гаагский суд выдал ордер на арест.

"Этот вопрос, который следует рассматривать в свете установленного процесса. Бразилия является частью Международного уголовного суда, который мы уважаем и соблюдаем. Любая поездка, любое присутствие в стране, которая является членом Международного уголовного суда, может привести к осложнениям, я не сомневаюсь", — говорит Мауро Виейра.

Также Виера рассказал, что президент Бразилии Лула Да Силва получил приглашение от Зеленского посетить Украину. По словам главы МИД Бразилии, сейчас проходят дипломатические переговоры о дате встречи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вселенский патриарх подверг критике русскую церковь за преступления в Украине.

Также "Комментарии" писали о Европейском суде, который объявил дату слушаний по делу "Украина против России".



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Источник: https://www.metropoles.com/colunas/guilherme-amado/chanceler-de-lula-sobre-mandado-contra-putin-brasil-segue-tribunal-de-haia?amp
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