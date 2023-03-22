В Бразилии ответили, посадят ли Путина, если тот прибудет в их страну

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра дал большое интервью, где рассказал о войне в Украине и отношении правительства Бразилии к этой ситуации. В ходе разговора также прозвучал вопрос ареста Путина на территории Бразилии, подписавшей и ратифицировавшей Устав МКС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Metropoles.



Глава МИД Бразилии Мауро Виейра. Фото Ueslei Marcelino\REUTERS

Во время разговора по изданию Metropoles глава МИД Бразилии Мауро Виейра рассказал об отношении страны к войне в Украине. Политик заверил, что "Бразилия осудила вторжение России, иначе и быть не могло". Виера утверждает, что это международные принципы о правах человека и территориальной целостности, "Бразилия не могла не осудить вторжение".

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Журналисты спросили, смогла ли Бразилия арестовать Путина, ведь Гаагский суд выдал ордер на арест.

"Этот вопрос, который следует рассматривать в свете установленного процесса. Бразилия является частью Международного уголовного суда, который мы уважаем и соблюдаем. Любая поездка, любое присутствие в стране, которая является членом Международного уголовного суда, может привести к осложнениям, я не сомневаюсь", — говорит Мауро Виейра.

Также Виера рассказал, что президент Бразилии Лула Да Силва получил приглашение от Зеленского посетить Украину. По словам главы МИД Бразилии, сейчас проходят дипломатические переговоры о дате встречи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вселенский патриарх подверг критике русскую церковь за преступления в Украине.

Также "Комментарии" писали о Европейском суде, который объявил дату слушаний по делу "Украина против России".