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В Бразилии самолет разбился в центре города: есть ли пострадавшие и умершие

В Бразилии самолет упал на здания: погибли девять человек

сегодня, 11:35
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Черновалова Кристина

В городе Грамаду, расположенном на юге Бразилии, произошла трагическая авиакатастрофа. Небольшой самолет упал на здания, в результате чего погибли все девять находившихся на борту человек. Об этом сообщают местные СМИ. Падение повлекло за собой масштабный пожар, который заставил спасателей работать непрерывно.

В Бразилии самолет разбился в центре города: есть ли пострадавшие и умершие

Обломки самолета после падения на здание в городе Грамаду

Самолет вылетел из регионального аэропорта Канела, близ Грамада, и направлялся в туристический город Флорианополис. Во время полета он задел дымоход одного дома, врезался во второй этаж другого здания и упал на мебельный магазин. Обломки также попали на территорию соседней гостиницы, но, к счастью, пострадавших среди посетителей нет.

По словам Клебера душ Сантоса Лимы, руководителя местной полиции, все девять человек на борту самолета погибли. Ранее сообщалось, что в самолете могло находиться до десяти пассажиров. Кроме того, по меньшей мере 15 жителей района были госпитализированы из-за отравления дымом, образовавшимся в результате пожара.

Спасатели быстро прибыли на место происшествия и начали тушить огонь. Пожар распространился на несколько зданий, что усложнило работы. Причины аварии пока неизвестны. Эксперты изучают возможные технические неисправности самолета или влияние погодных условий.

В настоящее время авиационные власти проводят расследование, чтобы понять, что привело к трагедии, и предотвратить подобные инциденты в будущем.

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Источник: https://www.dw.com/en/brazil-small-plane-crashes-into-shops-in-gramado/a-71137546
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