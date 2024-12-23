В Бразилии самолет разбился в центре города: есть ли пострадавшие и умершие

В городе Грамаду, расположенном на юге Бразилии, произошла трагическая авиакатастрофа. Небольшой самолет упал на здания, в результате чего погибли все девять находившихся на борту человек. Об этом сообщают местные СМИ. Падение повлекло за собой масштабный пожар, который заставил спасателей работать непрерывно.

Обломки самолета после падения на здание в городе Грамаду

Самолет вылетел из регионального аэропорта Канела, близ Грамада, и направлялся в туристический город Флорианополис. Во время полета он задел дымоход одного дома, врезался во второй этаж другого здания и упал на мебельный магазин. Обломки также попали на территорию соседней гостиницы, но, к счастью, пострадавших среди посетителей нет.

По словам Клебера душ Сантоса Лимы, руководителя местной полиции, все девять человек на борту самолета погибли. Ранее сообщалось, что в самолете могло находиться до десяти пассажиров. Кроме того, по меньшей мере 15 жителей района были госпитализированы из-за отравления дымом, образовавшимся в результате пожара.

Спасатели быстро прибыли на место происшествия и начали тушить огонь. Пожар распространился на несколько зданий, что усложнило работы. Причины аварии пока неизвестны. Эксперты изучают возможные технические неисправности самолета или влияние погодных условий.

В настоящее время авиационные власти проводят расследование, чтобы понять, что привело к трагедии, и предотвратить подобные инциденты в будущем.

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