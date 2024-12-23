В Бразилии зафиксирована третья трагедия через неделю: в каждой есть погибшие

В Бразилии продолжается трагическая серия событий. 23 декабря в стране обрушился мост через реку Токантинс, соединявшую города Эстрейто и Агиарнополис. В результате катастрофы погиб по меньшей мере один человек, еще одного удалось спасти. Кроме того, грузовик с серной кислотой, который двигался по мосту, упал в воду, вызвав утечку опасного вещества в реку.

Бразильский мост. Фото: Cynthia LIUTKUS-PIERCE/AFP

Центральный пролет моста Жуселина Кубичека де Оливейра не выдержал нагрузки и обрушился, когда по нему проезжали транспортные средства. По предварительным данным, в аварию попали два грузовика, легковой автомобиль и мотоцикл. Всего в момент трагедии на мосту находились около 11 человек.

Член городского совета Агиарнополиса Элиас Джуниор стал свидетелем обрушения во время записи видео, в котором он призвал власти срочно ремонтировать аварийную конструкцию. Он демонстрировал большую трещину на мосту, когда конструкция буквально развалилась на его глазах.

Спасательные службы после нескольких часов работы были вынуждены прекратить спасательную операцию из-за утечки серной кислоты из затонувшего грузовика.

Это событие стало уже третьей масштабной катастрофой в стране за последнюю неделю. 22 декабря в городе Грамаду разбился пассажирский самолет, врезавшийся в жилую застройку. В результате авиакатастрофы погибли 10 человек. Еще раньше, 17 декабря, в городе Марика из-за шквального ветра упала 56-метровая рождественская елка, повлекшая гибель одного человека.

Также "Комментарии" сообщал о гибели двух бразильских инфлюэнсерок, которые не хотели одевать спасательные жилеты.