В Колумбии снесли памятник... Колумбу

Антиправительственные протестующие в Колумбии свергли статую Христофора Колумба в прибрежном городе Барранкилья. Как сообщает служба новостей BBS, фигура европейского первооткрывателя и путешественника, в честь которого и названа Колумбия, была стащена с постамента на веревках и подвергнута вандализму.

Протестующие индейцы сваливают памятник Колумбу. Фото: AFP

Демонстрация "несогласных" ознаменовала двухмесячный период с момента начала общенационального протестного движения, призывающего к социальным реформам.

Индейские активисты среди протестующих ранее объявили целую "вендетту" памятникам европейским конкистадорам и историческим деятелям по всей стране, не взирая на их художественно-историческую ценность. Так, одним из первых пал памятник испанскому конкистадору XVI века Себастьяну де Белалькасару в юго-западном городе Попаян еще в сентябре прошлого года.





Группа колумбийцев из индейских народов Колумбии мисак, наса и пиджао заявила, что они свергли статую после того, как "предали Белалькасара суду и признали его виновным в геноциде, порабощении, пытках, изнасиловании и краже их исконных земель".





С тех пор была разрушена еще одна статуя Белалькасара в городе Кали. А в столице страны Боготе представители народа мисак снесли статую Гонсало Хименеса де Кесада, испанского конкистадора, основавшего город в 1638 году.





Статуя испанской королевы Изабеллы Кастильской, финансировавшей исследовательское путешествие Колумба в 1492 году, во время которого он впервые ступил на территорию Америки, также недавно стала мишенью вандалов из племени мисак в Боготе.





Министерство культуры Колумбии с тех пор убрало статую королевы Изабеллы и еще одну статую Христофора Колумба, расположенную неподалеку, "по соображениям безопасности".

Пострадавшая же сегодня статуя Колумба — последняя, ​​сброшенная с пьедестала в рамках антиправительственных протестов, охвативших страну, в которых важную роль играют так называемые "коренные народы".

Мэр Барранкильи заявил, что виновные будут привлечены к ответственности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Дании на днях осквернили памятник украинскому писателю и поэту Тарасу Шевченко.





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