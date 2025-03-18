В Мексике эффектно раздавили авто Tesla Model 3 и назвали Маска «Молюском»

Мексиканский художник Чавис Мармол уничтожил автомобиль Tesla Model 3, скинув на него массивную каменную голову весом девять тонн. Как сообщает Hyperallergic, эта акция является критикой бренда Tesla и его основателя Илона Маска, в частности, из-за планов постройки завода в Мексике. Впрочем, со временем работа приобрела более широкий смысл.

Уничтожение Теслы

42-летний Чавис Мармол, который сам никогда не имел автомобиля и предпочитает велосипед, работал над проектом два года. Пока художник создавал свою скульптуру, бутик-отель Colima 71 в Мехико подарил ему Tesla.

Сама скульптура изготовлена из бутового камня, ее обработка длилась около шести месяцев с участием художников со всей Мексики. Она является копией знаменитых каменных голов Ольмеков – артефактов цивилизации, существовавшей на побережье Мексиканского залива около 3000 лет назад. Для мексиканцев эти головы символизируют корни их культуры.

Уничтожение электромобиля явилось финальным этапом художественной серии Neo-Tameme.

"Я не просто хотел раздавить дорогую машину. Я знаю, что там есть более дорогие машины", – сказал Мармол, указывая на невозможность приобретения электромобиля для многих жителей Мексики.

По его словам, главной идеей перформанса было разрушить символ недостижимого для большинства мексиканцев объекта, а также выступить против фигуры, которую он в шутку называет "Илон Молюск".

В декабре 2023 года федеральное министерство окружающей среды Мексики разрешило строительство нового завода Tesla Incorporated в штате Нуэво-Леон.

Мармол отметил, что пока не получил реакции от компании или Маски. "Я сомневаюсь, что их волнует то, что делает или говорит мексиканский художник", – сказал он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему Маск так хочет покорить Марс.



