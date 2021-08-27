В одном из самых засушливых мест на планете выпал снег (ВИДЕО)



















Самую сухую пустыню засыпало снегом. Об этом сообщает издание ТСН.

В пустыне Атакама выпал снег. Фото: Juan Martinez, Facebook

В Чили, в самом засушливом месте на нашей планете — пустыне Атакама, выпал снег. По словам жителей города Эль-Сальвадор, такого не наблюдалось за последние три десятка лет.

Отмечается, что ранее снег мог выпасть только в июне и июле.

В некоторых местах толщина снежного покрова достигает 15 сантиметров. Такие обильные осадки в конце августа местными жителями воспринимаются как чудо.

В Сети появляются фото и видео, на которых видно, как огромные площади территории Чили покрыты снегом.

Для справки: пустыня Атакама считается одним из самых засушливых мест на Земле. На протяжении четырех столетий здесь не наблюдалось существенных осадков. Перуанское течение охлаждает нижние слои атмосферы и создаёт температурную инверсию, которая препятствует выпадению осадков.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые показали удивительный космический объект. Запечатлеть его удалось при помощи космической обсерватории NASA/ESA Hubble. Данным объектом является "кольцо Эйнштейна", которое увеличивает свет из далеких глубин Вселенной. Галактики, которые создают данное явление, находятся на расстоянии нескольких миллиардов световых лет от нашей планеты. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что украинские полярники сфотографировали "НЛО" в небе над горами. Им оказалось необычное атмосферное явление. Отмечается, что в момент, когда были сделаны фотографии таких объектов было, как никогда много. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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