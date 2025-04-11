Была еще одна страна: кто участвовал в переговорах между США и РФ в Стамбуле

В четверг, 10 апреля, в Стамбуле прошли переговоры между представителями Соединенных Штатов и России. Эта встреча отличалась не только другим форматом делегаций по сравнению с предыдущими переговорами в Саудовской Аравии, но и неожиданным выбором локации, несмотря на то, что оба главных участника находились в США, переговоры провели на территории Турции.

США и РФ

Как отмечает политолог Валерий Клочок, этот нюанс может свидетельствовать о том, что в диалог были вовлечены и другие стороны.

Известно, что встреча проходила в генеральном консульстве России в Стамбуле. Возглавлял российскую делегацию посол в США Александр Дарчиев, на днях прибывший в Штаты. Американскую сторону представляла Соната Коултер – заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. Следует подчеркнуть, что оба находились в США, поэтому вполне могли бы провести встречу и там.

"Зачем было ехать в Стамбул, если они уже были в Америке?" — спрашивает Клочок.

По его мнению, такая поездка позволяет предположить, что Турция могла быть не просто местом встречи, но и участником процесса переговоров.

Кроме того, не исключает эксперт, возможно, к переговорам присоединились другие представители РФ, которые из-за санкций не могут въезжать в большинство стран. Турция, чей президент Реджеп Эрдоган сохраняет благосклонное отношение к диктатору Владимиру Путину, неоднократно становилась посредником между Западом и Москвой.

Клочок отмечает, что контакт между Вашингтоном и Москвой продолжается еще с ноября 2024 года именно с момента, когда стало понятно, что Дональд Трамп станет новым президентом США. По его мнению, это может свидетельствовать о том, что Кремль активно ищет пути к завершению войны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне требовали от американцев в Стамбуле.



