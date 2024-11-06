Что кроется за заявлениями Турции о «новой ситуации» в 2025 году: чего добивается Анкара

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предположил, что в 2025 г. на фронте в Украине может возникнуть новая ситуация. Основной причиной считает постепенное истощение ресурсов обеих сторон. Впрочем, как отметил в комментарии 24 каналу, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс, несмотря на прогнозы Турции, это не означает завершения войны, ведь обе страны получают поддержку от союзников. К примеру, Россия пользуется военной помощью Северной Кореи, что способствует эскалации конфликта.

Турция и Украина

Хотя Украина также испытывает трудности с ресурсами и вооружением, ее партнеры продолжают поддерживать страну. Иван Усс отметил, что даже Турция просчитывает собственные риски и рассматривает текущие события через призму своих интересов, в частности, в регионе Черного моря. Эксперт отмечает, что исторически две основные силы в Черном море – Россия и Турция. Поэтому Анкара вряд ли будет хотеть истощения Украины, а наоборот, чтобы Силы обороны и дальше освобождали Черное море.

Усс напомнил, что с первых дней войны Турция позиционирует себя как страна, готовая организовать мирные переговоры. Ранее в 2022 году состоялось несколько попыток провести такие переговоры: сначала в Беларуси, где доминировала Россия, а впоследствии — в более нейтральном Стамбуле.

Турция продолжает предлагать свою платформу для мирных переговоров. Например, на саммите БРИКС в октябре президент Реджеп Эрдоган призвал к возобновлению Черноморской зерновой инициативы, прекращенной в июле 2023 года. Несмотря на то, что Украина уже смогла наладить альтернативный экспорт зерна, Турция стремится возобновить эту инициативу через стратегические интересы, ведь новые маршруты обходят ее территорию.

Иван Усс считает, что для Турции возобновление зерновой инициативы — это тоже вопрос имиджа, поскольку Анкара хочет оставаться ключевым игроком в обеспечении стабильности в регионе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Турции заявили, что достижение справедливого урегулирования конфликта в Украине возможно только при сохранении территориальной целостности страны.



