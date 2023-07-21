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Должен ли Запад пойти на условия Путина по зерновой сделке: Эрдоган озвучил свое мнение

Эрдоган сказал, что у Путина есть "определенные ожидания" от стран Запада

сегодня, 15:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган фактически повторил заявления российского диктатора Владимир Путина о том, что Россия вернется к зерновой сделке, если страны Запада "примут меры", а фактически соглашаться с ультимативными требованиями Кремля по снятию части санкций. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает турецкая телекомпания Haberturk.

Должен ли Запад пойти на условия Путина по зерновой сделке: Эрдоган озвучил свое мнение

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Турецкий президент отметил, что рассчитывает уже в ближайшее время провести переговоры о продлении зернового соглашения с президентом России, либо во время общения по телефону, либо во время личной встречи в Турции.


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"У России также есть определенные ожидания. Если они будут преодолены, то Россия выступает за активное функционирование этого зернового коридора", — высказался Эрдоган.

По его словам, прекращение зерновой инициативы повлечет за собой рост мировых цен на продовольствие, голод в некоторых регионах и новые волны миграции.

Со своей стороны, обещает Эрдоган, Турция будет и дальше инициировать продление зернового соглашения.

Президент Турции отметил, что он рассчитывает на понимание со своим российским коллегой, который имеет ряд ожиданий от западных лидеров. Если Запад будет готов пойти на определенные меры, тогда можно будет говорить, что продление зернового соглашения состоится очень скоро.

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Источник: https://www.haberturk.com/cumhurbaskani-erdogan-yeni-bir-donemin-baslangici-diyebiliriz-3608925?page=8
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