Эрдоган хочет всех опередить: зачем будет звать Путина и Трампа в Турцию

Сколько продолжается полномасштабная война России против Украины, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не теряет надежды, чтобы именно его страна стала площадкой для реальных мирных переговоров о прекращении войны. Именно поэтому, реализуя свой план, президент Турции на этой неделе хочет поговорить по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным и американским коллегой Дональдом Трампом. Заявление турецкого лидера приводит Anadolu Agency.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Отмечается, что таким образом Реджеп Эрдоган стремится оценить вероятность встречи лидеров в Стамбуле для окончательного решения вопроса войны в Украине.

"На этой неделе, проводя переговоры с Путиным и Трампом, хотим понять, сможем ли собрать этих лидеров вместе в Стамбуле", — высказался президент Турции.

Читайте на портале "Комментарии" — путинский режим даже не думает, чтобы ориентироваться на мир. Кремль готовится к дальнейшей войне и планирует потратить около 1,1 трлн. долларов США на перевооружение до 2036 года. Это будет масштабная программа вооружения РФ со времен распада Советского Союза. Такое заявление на совещании послов Украины "Разведка, безопасность, дипломатия: общая стратегия победы" сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

"Происходит тотальная мобилизация политики, экономики и общества РФ для готовности к предстоящей масштабной войне", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Также издание "Комментарии" сообщало — третий этап переговоров между украинской и российской делегациями состоялся в среду в Стамбуле, однако длился менее часа и закончился без серьезных прорывов. Зачем нужен этот раунд переговоров, если Россия буквально в ту же ночь устроила обстрел Украины и отвергла все предложения Киева? Как дальше может развиваться переговорный трек и может ли вообще? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



