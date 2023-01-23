Эрдоган не поддерживает вступление Швеции в НАТО. Критическое заявление президента Турции

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Slava Kot
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не поддержит заявку Швеции на членство в НАТО после протеста в Стокгольме на выходных, включавшего сожжение копии Корана. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
Эрдоган критикует Швецию и блокирует ее вступление в НАТО. Фото из открытых источников
После полномасштабного вторжения России в Украину другие страны начали искать механизмы возможной защиты от агрессивной деятельности Путина. Швеция и Финляндия подали совместную заявку на вступление стран в военно-оборонный блок НАТО. Для одобрения вступления необходимо, чтобы все 30 стран-членов военного альянса согласились на присоединение этих стран.
Только Турция и Венгрия отказываются ратифицировать соответствующие документы. Однако венгерское правительство заверило, что в этом году согласует вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
А вот между Турцией и скандинавскими странами все больше разногласий. Эрдоган требует в Финляндии и Швеции запретить деятельность курдских организаций, которые он считает террористическим и отправить их лидеров в Анкару. В целом, страны идут на компромиссы и соглашаются на условия от обеих сторон, однако недавние протесты в Швеции, где активисты сожгли Коран, заставили Эрдогана передумать.
Турецкий президент раскритиковал шведские власти за разрешение на проведение такого протеста.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об ультиматуме от Эрдогана до Финляндии и Швеции для их вступления в НАТО.
Также "Комментарии" писали о премьере Финляндии, которая рассказала, чтобы спасло Украину от Путина.
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