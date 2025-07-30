Эрдоган не просто так стремится к миру в Украине: стало известно о важном нюансе

С 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган последовательно утвердился в роли посредника между Россией и Украиной, подтверждая готовность содействовать переговорам с обеих сторон. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил политолог Евгений Магда, подчеркнув, что в то время как Дональд Трамп все более заметен в нерешительности, Анкара демонстрирует стабильную дипломатическую активность.

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"Эрдоган зарекомендовал себя как достаточно последовательного политика, который стремится быть посредником в российско - украинской войне. Помните, с кем было зерновое соглашение? Это его позиция", — отметил Магда.

Политолог подчеркнул, что мотивация Эрдогана не ограничивается только геополитикой — в этом есть также ясные экономические выгоды. Анкара заинтересована стать главным игроком в обновлении Украины, получив приоритетные позиции для турецкого бизнеса.

"У него есть практический интерес – получить приоритет для турецкого бизнеса в восстановлении Украины", – заявил эксперт.

Такой подход позволяет Турции одновременно поддерживать восстановление экономик Украины и России, не ограничиваясь односторонним сотрудничеством, и открывать для себя рынки в обеих странах. Потенциальные инвестиции в инфраструктуру и участие в масштабной реконструкции предоставляют Анкаре ключевые политические и финансовые инструменты для укрепления влияния в регионе.

Магда акцентирует, что Эрдоган поддерживает дипломатические контакты как с президентом Владимиром Зеленским, так и с Владимиром Путиным, что позволяет ему формировать собственный статус миротворца и переговорщика. Впрочем, он также выразил обеспокоенность по поводу отсутствия заседаний формата "Квадрига" — совместной координации министров иностранных дел и обороны Украины и Турции.

"Турция — наш стратегический партнер. Но заседание "Квадриги" — министров иностранных дел и обороны наших стран уже долгое время не происходило. Почему? Это вопрос, на который, я думаю, нужно поискать ответ", — добавил он.

Как уже писали "Комментарии", журналистка Лариса Волошина высказала свою позицию по поводу недавнего ультиматума Дональда Трампа, которым тот призвал завершить войну в Украине в течение 10-12 дней. Она отметила, что хотя разделяет общий оптимизм вокруг такого шага, не считает его искренним проявлением заботы о судьбе Украины.