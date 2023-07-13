Эрдоган объяснил, почему закрыл глаза на позицию РФ и отдал командиров из "Азовстали" Украине

Турецко-российские отношения, как и ранее на довольно высоком уровне. Они ничуть не ухудшились после того, как командиры-защитники "Азовстали" были переданы Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находяся на саммите НАТО в Вильнюсе.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Турецкий президент заявил, что изначально нахождение командиров-защитников "Азовстали" в Турции – это была двухсторонняя договорённость России и Украины. Турция в этих договорённостях не принимала участия. Турция лишь предоставила убежище для того, чтобы то, о чем договорились Киев и Москва, могло реализоваться на практике.

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Реджеп Эрдогана уточнил, что он отдал защитников "Азовстали" не по своей инициативе. А реагируя на просьбу своего украинского коллеги Владимира Зеленского.

"Когда мы получили этот запрос – то мы отдали этих командиров", – заявил турецкий лидер.

Что касается реакции Кремля, то Эрдоган не считает, что этот инцидент как-то повлияет на отношения Анкары и Москвы. Сначала действительно Россия отреагировала эмоционально, но потом все сгладилось и даже перешло в позитив.

Отметим, в Украину из Турции (где находились по требованию РФ после обмена пленными 22 сентября 2022 года) вернулись командиры подразделений, участвовавших в защите Мариуполя и "Азовстали". И они уже пообещали, что еще скажут свое слово в бою. В Кремле по этому поводу – предсказуемое негодование. Мол, Турция и Украина нарушили договоренности, согласно которым украинские командиры должны были находиться на территории Турции до момента окончания войны. К тому же, после заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в августе возможен приезд Путина в Турцию, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков поспешил заявить, что контакты – возможны, но точных дат пока нет. О чем говорит происходящее, что демонстрирует? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



