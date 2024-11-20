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Эрдоган отреагировал на удары ракетами ATACMS по России

Реджеп Эрдоган предостерег от какой-либо войны с использованием ядерного оружия, а удары по России назвал "не положительными изменениями".

20 ноября 2024, 09:55
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Slava Kot

Президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал информацию о решении Джо Байдена снять ограничения для Украины по использованию ракет ATACMS для ударов по России. По его словам, "это не положительные изменения", ведь у них могут быть последствия с возможным использованием ядерного оружия.

Эрдоган отреагировал на удары ракетами ATACMS по России

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Реджеп Эрдоган на пресс-конференции двухдневного саммита G20 в Бразилии ответил на вопрос журналистов, может ли Турция поддержать решение США о разрешении на применение дальнобойного оружия для ударов вглубь РФ, если это может привести к конфронтации с Москвой и подтолкнуть Кремль к использованию ядерного оружия.

"Мы никогда не можем сказать, что война с использованием ядерного оружия может привести к чему-либо положительному", — сказал Эрдоган.

Также президент Турции отреагировал на удары по Брянской области России, где могли использоваться ракеты ATACMS.

"Ракеты, которые недавно использовала Украина, также являются признаком потенциальных или возможных последствий. Это не положительные изменения", — добавил Эрдоган.

Напомним, что после решения Байдена снять ограничения на использование ракет ATACMS для ударов по РФ, Путин подписал документ об обновлении ядерной доктрины. Он предусматривает применение ядерного оружия в случае угрозы для РФ и ее союзников, а также при ударах по России разным оружием, в том числе беспилотниками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пентагон ответил на ядерные угрозы Путина после использования Украиной ракет ATACMS.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который назвал три вида оружия для ударов по России.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-putin-trump-zelenskyy-live-sky-news-12541713
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